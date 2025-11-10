¥»¥ë¥¿vs¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê »î¹çµÏ¿
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè12Àá¡Û(¥Ð¥é¥¤¥É¥¹)
¥»¥ë¥¿ 2-4(Á°È¾2-3)¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥»]¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥«¥ì¥¤¥é(11Ê¬)¡¢¥Ü¥ë¥Ï¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹(43Ê¬)
[¥Ð]¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥3(10Ê¬¡¢37Ê¬¡¢73Ê¬)¡¢¥é¥ß¥Í¡¦¥ä¥Þ¥ë(45Ê¬+4)
<Âà¾ì>
[¥Ð]¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°(90Ê¬+4)
<·Ù¹ð>
[¥»]¥ß¥²¥ë¡¦¥í¡¼¥Þ¥ó(89Ê¬)
[¥Ð]¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·(42Ê¬)¡¢¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°2(79Ê¬¡¢90Ê¬+4)¡¢¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É(87Ê¬)¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥(88Ê¬)
´Ñ½°:21,887¿Í
