[キャンペーンまとめ:2025年11月] 1万ポイントを大きく超える大型キャンペーン、少額キャンペーン、地方自治体 ポイント還元（PayPay、d払い,auPay、楽天ペイ）/プレミアム商品券
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
『[キャンペーンまとめ:2025年11月] 1万ポイントを大きく超える大型キャンペーン、少額キャンペーン、地方自治体 ポイント還元（PayPay、d払い,auPay、楽天ペイ）/プレミアム商品券』と題した最新動画で、ポイ活投資チャンネルが2025年11月に狙うべきポイント還元キャンペーンを徹底解説した。発言者は、“高額キャンペーン”から“地方自治体の独自施策”まで網羅する形で、「今月は特に大型の還元で激アツなキャンペーンが複数開催中」と紹介。
動画冒頭で強調されたのは「1万ポイント超の高額キャンペーンと、1万ポイント以下の小額キャンペーンを一挙にまとめ紹介」というスタンス。今回は大型キャンペーンの具体例として、合計8万1000円相当の“秋トク祭り”や紹介制度、全体投資キャッシュバックを中心に「必要資金100万円の還元率8%」と、その手順も解説動画で案内している。またクレジットカードでは「JP BANKカードとJCBカードゴールド、どちらも3万ポイントを超えるキャッシュバック」と語り、「Amazon利用の20%還元やスマリボ攻略法も伝授」と視聴者の活用を促した。
さらにファミリーマートやローソンの抽選型キャンペーン、コンビニ・飲食・ドラッグストアなど日常で使える情報も目白押し。「例えば、ファミリーマートのPOSAカードキャンペーンは一等1万円、ローソンではポイント777倍抽選など、日常利用でも高確率で得できるチャンス」と分析。飲食チェーンでもケンタッキーの福袋購入、「吉野家プリカ10%還元」、松屋最大250円引きや、対象商品購入によるドラッグストアの高還元キャンペーン等を細かくピックアップしている。
中盤では「地方自治体キャンペーン」特集に話題が移り、「杉並区の40%還元、最大4万円相当のAU Payクーポンは今年最大級の神案件」と強調。また、首都圏を中心に「小平市・東久留米市・北区など、都内で次々と新規キャンペーンが追加」と、対応エリアの広がりにも注目。「地方では“香川県丸亀市の40%プレミアム商品券”や“愛媛県江南市50%還元”など、お得情報を見逃さずチェックを」と視聴者に呼び掛けた。
また、PayPayやd払い、楽天ペイ、au Pay各QRコード決済の新規連携キャンペーンや、エアウォレットの50%還元、「三井住友カード×PayPay連携で最大1000%還元など今月しかできない独自の攻略も要注目」と解説。「買い物や投資利用を計画している方は、事前にチャンネルの再生リストで最新キャンペーンまとめを確認し、お得なタイミングを逃さないように」と強調した。
動画の締めくくりでは「キャンペーンまとめは再生リストからも視聴可能。毎月の買い物や支払い前には“必ず情報を確認してから”動くのがおすすめ」と述べ、今後も最新の高還元情報提供に意欲を見せた。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
投資、ポイ活、貯金・節約、節税に関する動画を発信しています。できる限り投資資金に回すことで、ゆとりある老後資金の確保を目的としています。YouTubeでは、「お金を消費せずとも、ポイントのみを獲得できる」というポイ活ノウハウにも光を当て、万人でも分かりやすく、再現性の高いポイ活の情報を発信していきます。