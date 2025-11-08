シャークニンジャは、小型キッチン家電ブランド「Ninja」(ニンジャ）の加熱調理家電として、1台で8つの調理方法が行える8 in 1マルチクッカー「Ninja エブリデーポッシブルクッカー」を2025年11月21日（金）に発売します。実売価格は2万2770円（税込）。

「Ninja エブリデーポッシブルクッカー」

記事のポイント 様々な調理が1台でできる卓上マルチクッカー。これからの季節は、家族や友人とおでんや鍋を囲むのにも最適です。はやりの蒸し料理に便利なスチームラックが付属します。

本製品は、8つの調理方法（焼く・炒める・煮る・蒸す・炊く・ゆでる・とろ火で煮込む・お鍋）を可能とし、8個の調理器具の機能（フライパン、中華鍋、鍋、せいろ、炊飯器、寸胴、スロークッカー、土鍋）を一台で叶えられる万能クッカーです。

↑8個の調理器具を1台に集約できます。

8つの調理モードを選ぶだけで、本格的な料理もいつもの料理も、手間なくおいしく仕上がります。おまかせ調理で放っておけるため、他の料理を作ったり別の家事をしたりと、調理の時間を有効活用できます。

一般的な焼く・炒める・煮る、ゆでる以外にも、鍋料理・蒸す・炊く・煮込むなどの様々な料理に応用できるため、レシピの幅が広がり、毎日の献立の選択肢は無限大に広がります。

また、各調理モードに最適な火加減が設定されているため、火加減調整で失敗することなく、誰でも簡単に料理ができます。

深鍋設計のため、フライパンより油が飛び散りにくく、大量の具材を混ぜるのも簡単で、キッチンに汚れが飛び散る心配も防げます。また、鍋に汚れがこびりつきにくく、汚れがスルッと落ちるのでお手入れも簡単です。

本体を除く鍋・ガラス蓋・スチームラックは食器洗い乾燥機に対応しており、手洗いの手間も省くことができます。

本体容量は約6Lで、炊飯容量は2合〜6号。蒸し料理に便利なスチームラックが付属します。

シャークニンジャ 「Ninja エブリデーポッシブルクッカー」 発売日：2025年11月21日 実売価格：2万2770円（税込）

