「ＳＰＥＥＤ」メンバーで自民党参院議員の今井絵理子氏が、新たな役職に就いたことを報告した。

８日までに自身のインスタグラムを更新し「このたび、自民党青年局長代理を拝命いたしました」と伝え「若い世代の声をまっすぐに政治へ届け、希望をもって挑戦できる社会を目指して、仲間とともに力を尽くしてまいります。皆さまの声が、未来を動かす力になります。引き続きどうぞよろしくお願いいたします」と意気込んだ。

「＃自民党青年局 ＃青年局長代理 ＃今井絵理子 ＃未来をあきらめない ＃若者の声を届ける ＃政治の現場から ＃新たな挑戦」とハッシュタグをつけて、撮影した写真をアップした。

フォロワーからは「今井先生青年局局長代理就任おめでとうございます」「拝命おめでとうございます。色々大変ですが体調不良気をつけて頑張って下さい」とエール。今井氏は高市内閣の発足に伴い、内閣府大臣政務官を退任したが、また新たな役職に就任。コメント欄には「ご就任おめでとうございます、新たな局面でのご活躍をお祈りいたします」「ますますのご活躍をお祈りします」の声が寄せられた。