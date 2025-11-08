今井絵理子氏のインスタグラム（＠ｉｍａｉ＿ｅｒｉｋｏ０９２２）より

写真拡大

　「ＳＰＥＥＤ」メンバーで自民党参院議員の今井絵理子氏が、新たな役職に就いたことを報告した。

　８日までに自身のインスタグラムを更新し「このたび、自民党青年局長代理を拝命いたしました」と伝え「若い世代の声をまっすぐに政治へ届け、希望をもって挑戦できる社会を目指して、仲間とともに力を尽くしてまいります。皆さまの声が、未来を動かす力になります。引き続きどうぞよろしくお願いいたします」と意気込んだ。

　「＃自民党青年局　＃青年局長代理　＃今井絵理子　＃未来をあきらめない　＃若者の声を届ける　＃政治の現場から　＃新たな挑戦」とハッシュタグをつけて、撮影した写真をアップした。

　フォロワーからは「今井先生青年局局長代理就任おめでとうございます」「拝命おめでとうございます。色々大変ですが体調不良気をつけて頑張って下さい」とエール。今井氏は高市内閣の発足に伴い、内閣府大臣政務官を退任したが、また新たな役職に就任。コメント欄には「ご就任おめでとうございます、新たな局面でのご活躍をお祈りいたします」「ますますのご活躍をお祈りします」の声が寄せられた。