嵐の櫻井翔（43）がが6日に放送されたTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後9・50）に出演。嵐の“新事実”に驚きを隠せなかった。

この日は「真夜中なのに忙しい独身女性」と題して放送された。スタジオトークで5人組ダンスボーカルグループ「M!LK（ミルク）」のメンバーで俳優の佐野勇斗、塩粼太智がそれぞれの1日のスケジュールが明かされた。

その中で、毎週「M!LK会議」として、次回の曲やライブ衣装などについてメンバー全員で話し合う時間を設けていたことが分かった。これに「嵐さんは会議とかされないんですか?」という声があがり、櫻井は「嵐は会議はなかったですね」と当時を思い出しながら伝えた。

続けて「レギュラー番組をいただいてたので、その収録の合間に打ち合わせしたりとか。コンサートグッズの打ち合わせとか。“こんな内容にしましょう”とか、そういうのはありましたけど。ああやって時間は取ってなかった」と振り返った。

だが、佐野は「僕ら…でも…嵐さんがそば屋さんとかで会議をしてたっていう話を聞いて（M!LK会議を）始めようと…」と嵐のエピソードを聞いて始めたことを告白。また「（嵐が）デビュー当時、そば屋さんで会議しすぎて、次の日のライブに影響が出るぐらい話し合ってたっていうのを聞いて“俺らも話し合わなきゃ!”ってことで始めた」と経緯を語った。

この“新事実”に櫻井は「あ…俺いなかったかもしれない…4人でやってたと思う」と悲しみの表情を浮かべ、スタジオを笑わせた。