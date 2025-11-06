ハウステンボスにて、2025年11月7日よりクリスマスイベント“European Holy Christmas2025”が開催されます。

期間中、タワーシティ 1Fの長崎洋食「とっとっと」では、「クリスマストルコライス」が登場します！

ハウステンボス／とっとっと「クリスマストルコライス」

価格：2,500円

提供期間：2025年11月07日〜2026年01月05日

販売店舗：タワーシティ 1F 長崎洋食「とっとっと」

“European Holy Christmas2025”の期間中、タワーシティ 1Fの長崎洋食「とっとっと」では、特別な「クリスマストルコライス」が提供されます。

クリスマスならではのチキンのクリーム煮、

ビーフシチュー、

大きな有頭エビフライなど、クリスマスにぴったりなごちそうをワンプレートに盛り合わせ！

かわいらしいミニサンタがおすすめする、特別なトルコライスです。

長崎の名物料理がクリスマス仕様に！

お子さまはもちろん、大人でもワクワクするメニューです☆

ハウステンボス “European Holy Christmas2025” に登場する、「とっとっと」の「クリスマストルコライス」の紹介でした。

クリスタルが煌めくシャンデリアツリー＆ナイトショー！ハウステンボス“European Holy Christmas2025” クリスタルが煌めくシャンデリアツリー＆ナイトショー！ハウステンボス“European Holy Christmas2025” 続きを見る

ヨーロッパの街並みで冬の味覚！ハウステンボス “European Holy Christmas2025” クリスマスグルメ ヨーロッパの街並みで冬の味覚！ハウステンボス “European Holy Christmas2025” クリスマスグルメ 続きを見る

ハウステンボス “European Holy Christmas2025”はこちらでもまとめて紹介しています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 長崎の名物料理がクリスマス仕様に！ハウステンボス／とっとっと「クリスマストルコライス」 appeared first on Dtimes.