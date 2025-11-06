長崎の名物料理がクリスマス仕様に！ハウステンボス／とっとっと「クリスマストルコライス」
ハウステンボスにて、2025年11月7日よりクリスマスイベント“European Holy Christmas2025”が開催されます。
期間中、タワーシティ 1Fの長崎洋食「とっとっと」では、「クリスマストルコライス」が登場します！
ハウステンボス／とっとっと「クリスマストルコライス」
価格：2,500円
提供期間：2025年11月07日〜2026年01月05日
販売店舗：タワーシティ 1F 長崎洋食「とっとっと」
“European Holy Christmas2025”の期間中、タワーシティ 1Fの長崎洋食「とっとっと」では、特別な「クリスマストルコライス」が提供されます。
クリスマスならではのチキンのクリーム煮、
ビーフシチュー、
大きな有頭エビフライなど、クリスマスにぴったりなごちそうをワンプレートに盛り合わせ！
かわいらしいミニサンタがおすすめする、特別なトルコライスです。
長崎の名物料理がクリスマス仕様に！
お子さまはもちろん、大人でもワクワクするメニューです☆
ハウステンボス “European Holy Christmas2025” に登場する、「とっとっと」の「クリスマストルコライス」の紹介でした。
ハウステンボス “European Holy Christmas2025”はこちらでもまとめて紹介しています。
