10分で完成！【中華ひき肉おかず】絶品＆時短レシピ8選〜ごはんが止まらないおいしさ！
忙しい日は、なるべく手早く、満足できるおかずが作りたいもの。そんなとき、頼りになるのがひき肉を使ったおかずです。
ひき肉は火の通りが早く、調味料の味もしっかりしみ込みやすいのが魅力。短時間でも旨味たっぷりの一品に仕上がります。
今回は、10分以内でパパッと作れる「中華ひき肉おかず」を厳選してご紹介。忙しい日の夜ごはんはもちろん、お弁当のおかずにもぴったりなレシピばかりです。ぜひ参考にしてください。
■10分以内の【ひき肉中華おかず】8選
火の通りが早く、アレンジの幅が広いひき肉は、常備しておくと心強い食材です。今回ご紹介した10分以内で作れる中華おかずは、どれも手軽で満足感のあるものばかり。何を作ろうか迷った時のおかず作りに活用してくださいね。
・時短！ 絶品！ 豚ひき肉の卵炒め
ごま油の香りが食欲を誘う一皿。ふんわり卵と豚ひき肉を、サッと炒めれば、あっという間に完成です。仕上げにしょうゆをひとたらしすれば、香ばしさがグッとアップ！ ごはんの上にのせて丼にしても絶品です。
・そぼろとブロッコリーの炒め物
塩こしょうベースのシンプルな味付けながら、刻んだザーサイの塩気がいいアクセント。豚ひき肉のコクがブロッコリーにしっかり絡み、箸が止まらないおいしさです。ブロッコリーを茹でながら同時にひき肉を炒めれば、10分でごはんがすすむ中華おかずが出来上がります。
・10分でできる麻婆もやし
シャキシャキのもやしに、ひき肉あんがとろりと絡む、ごはんが進む一品。豆板醤の香ばしい辛みが食欲を刺激します。もやしは火を通しすぎずに、シャキッと感を残すのがポイント。節約にもつながり、満足感ばっちな中華おかずです。
・ピーマンシューマイ
ピーマンの中に肉だねを詰めて、電子レンジで加熱するだけの簡単レシピ。加熱中にあふれる肉汁をピーマンが受け止め、ジューシーなのに後味さっぱりです。手軽なのに見栄えも良く、お弁当にもおすすめです。
・いなり餃子
油揚げの中にひき肉あんを詰めて焼くだけ。ジュワッとあふれる肉汁を油揚げが吸い込み、香ばしくカリッと仕上がります。包む手間いらずで失敗知らず。冷めてもおいしいので、お弁当にも最適です。
・シャキシャキ豚セロリ炒め
香り高いセロリのシャキシャキ感と、ひき肉のジューシーな旨味が相性抜群。ひき肉にあらかじめ味をつけてから野菜を加えると、素材の風味が引き立ちます。炒めた瞬間に立ちのぼる香りがたまらない、ボリューム満点な一皿です。
・高野豆腐de麻婆
やわらかく戻した高野豆腐に、ピリ辛のひき肉あんがジュワッとしみ込む新感覚の麻婆豆腐。鉄分やカルシウムも豊富で、栄養バランスも◎。子ども向けには辛みを控えめに、大人用にはラー油をひと回ししてピリ辛に仕上げるのがおすすめです。
・ひき肉とナスのみそ炒め
ジューシーなナスに、甘辛いみそダレとひき肉の旨味がとろりと絡む一品。薄切りにしたナスをサッと炒めることで、短時間でもやわらかく仕上がります。仕上げに白ごまを振れば、香ばしさがアップ。丼にしても最高です。
