【実話】「これ以上ぐちゃぐちゃしゃべるな」娘を否定し続ける母親に夜逃げ屋社長が激怒【著者に聞く】
【漫画を読む】娘の人生を否定する母親だが…!?
子どものころから漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)。X(旧Twitter)にて公開された「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、同作の51〜52話を紹介するとともに、著者に娘の人生を否定するような母親についても聞いた。
■笑顔で迎えた母親の暴言
今回の依頼者は三好ハルナさん(29歳)で、彼氏のモラハラからの夜逃げだという。夜逃げ屋の社長と宮野、ドラゴンさんの3人が現場に到着すると、母親が笑顔で出迎えてくれた。ハルナさんは大人しいようすで、母親が引っ越しの話をどんどん進めていく。
すると、社長が「お母さんちょっとストップ」「ハルナちゃんはお母さんの言うとおりに進めていいの？」と聞くと、ハルナさんは少し沈黙して「はい！」と答える。
作業を開始すると、母親は「まさか娘が夜逃げだなんて、ほんと恥ずかしいわ」「あんたって昔から私に迷惑ばっかかけて!私の言うこと全部聞いてたらもっと人生上手くいったはずよ」などとハルナさんのこれまでの人生を否定するような言い方を続ける。
さらに「夜逃げなんて最低の親不孝よ」とハルナさんに聞こえる声のボリュームでわざと話し、宮野に孫を抱っこした次女の写真を見せる。話が聞こえてもただ黙って作業をしているハルナさんを見て、気の毒に思う宮野。
■夜逃げは当然という判断
母親の態度を見かねた社長は「これ以上ぐちゃぐちゃしゃべるなら、マジで出てってもらうよ」と厳しめに伝える。
搬出が完了すると、夜逃げ屋スタッフとハルナさんはトラックに乗る。予算の都合上一台しか用意していないため、母親は新幹線で先に実家へ帰ってもらうことに。
宮野は社長から、夜逃げの理由は彼氏のモラハラだと聞いていたが、どうやらほかにも理由がありそうだ。そしてこのあと、この夜逃げは予想外な展開へと発展してゆくのであった。
娘のこれまでの人生を否定するような母親について、宮野シンイチさんは、「親がどこまで子どもに干渉するかは各家庭によって違うでしょうし、何が正解でどこまでがセーフかは判断の難しいところですが、ここまで否定的だと夜逃げされても当然なんじゃないかと思ってしまいます」と、感想を述べた。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
