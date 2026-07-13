それ、騙されたり…けなされない？会うとロクなことにならない7つのケース

意外と知らない「友達にしてはいけない人」の特徴7選。距離感が近くなると関係性が悪化する理由とは？

心理カウンセラーが解説する「舐められない人」になる方法！言葉ではなく“反応”で示す重要性