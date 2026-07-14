「この子とは何時間でも話せる」男性が夢中になる“会話上手”な女性の共通点
恋愛で選ばれるのは、話が上手な女性より、「また話したい」と思わせる女性。その差は、話題の豊富さではありません。男性がつい会話を続けたくなる女性には、共通する話し方があるのです。
答えやすい質問をする
「仕事どう？」「休日は何してるの？」で終わっていませんか？会話上手な女性は、「その仕事を選んだきっかけって何だったの？」と、相手が語りやすい聞き方をしています。正解を求める質問ではなく、エピソードを引き出す質問。これだけで会話はぐっと深まります。
自分の話を少しだけ返す
質問ばかりが続くと、会話はインタビューのようになってしまいます。相手の話を聞いたら、「実は私も似たことがあって」と短く自分の話を添えてみましょう。それだけで自然なキャッチボールが生まれます。大切なのは、どちらか一方だけが話す関係にしないことです。
話の終わらせ方がうまい
話題が尽きるたびに、会話ごと終わっていませんか？「その話、今度もっと聞かせてください」「おすすめのお店、行ってみますね」といったひと言があるだけで、会話は次につながります。会話上手な女性は、"続きを作る言葉"をさりげなく使っているのです。
男性が「また話したい」と感じる相手は、決しておしゃべりな女性ではありません。質問の仕方、自分の話の返し方、そして話の締めくくり方。その小さな積み重ねが、一緒にいる時間の心地よさを変えていきます。会話を盛り上げようと頑張るより、「また話したい」と思わせる余韻を残すこと。それが、恋愛で選ばれる女性の共通点です。 ※画像は生成AIで作成しています
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