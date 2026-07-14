「一番高見えする」と絶賛！GUのサテンパンツでつくる大人の洗練コーデ
YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりん」が、「【GU】期間限定価格1,290円！サテンパンツ全3色を履き比べたら｜アラフィフが選ぶならこの色」を公開した。動画では、GUの「サテンイージーパンツ」全3色を履き比べ、大人向けの着こなし術や透け感対策を徹底レビューしている。
ゆかりんさんが紹介したのは、テロッとした質感とストレートシルエットが魅力のGU「サテンイージーパンツ」。期間限定で1,290円に値下げされているタイミングで、「30 NATURAL」「38 DARK BROWN」「09 BLACK」の全色を購入したという。身長163cmのゆかりんさんは「ウエストの締め付けが苦しいとなかなか履く機会が減ってしまう」と語り、ゆとりを持ってワンサイズ大きめのXLサイズをチョイスしている。
動画内では各カラーの特徴を丁寧に解説。最も透け感が気になる「30 NATURAL」については、「ベージュのガードルを着用すれば全く透けない」と実証。下着のラインが出やすいサテン素材の特性を踏まえ、肌と一体化するベージュのガードルの着用を推奨している。また、「38 DARK BROWN」は秋冬まで着られる万能カラーとして初心者におすすめし、「09 BLACK」は「一番細見えする色」としてモノトーンコーデでの活用を提案している。
さらに、全6パターンのコーディネートも披露。ロゴTシャツと大ぶりのアクセサリーを合わせたカジュアルダウンスタイルや、ジレを使ったマニッシュな着こなしなど、サテンパンツの着回し力の高さを証明した。ゆかりんさんが一番のお気に入りに選んだのは「30 NATURAL」で、「一番高見えする色」と絶賛している。
大人の女性が抱えがちな体型の悩みや透け感への不安を払拭し、上品にサテンパンツを取り入れるヒントが詰まった本動画。日々のコーディネートをアップデートする参考にしてみてはいかがだろうか。
ゆかりんさんが紹介したのは、テロッとした質感とストレートシルエットが魅力のGU「サテンイージーパンツ」。期間限定で1,290円に値下げされているタイミングで、「30 NATURAL」「38 DARK BROWN」「09 BLACK」の全色を購入したという。身長163cmのゆかりんさんは「ウエストの締め付けが苦しいとなかなか履く機会が減ってしまう」と語り、ゆとりを持ってワンサイズ大きめのXLサイズをチョイスしている。
動画内では各カラーの特徴を丁寧に解説。最も透け感が気になる「30 NATURAL」については、「ベージュのガードルを着用すれば全く透けない」と実証。下着のラインが出やすいサテン素材の特性を踏まえ、肌と一体化するベージュのガードルの着用を推奨している。また、「38 DARK BROWN」は秋冬まで着られる万能カラーとして初心者におすすめし、「09 BLACK」は「一番細見えする色」としてモノトーンコーデでの活用を提案している。
さらに、全6パターンのコーディネートも披露。ロゴTシャツと大ぶりのアクセサリーを合わせたカジュアルダウンスタイルや、ジレを使ったマニッシュな着こなしなど、サテンパンツの着回し力の高さを証明した。ゆかりんさんが一番のお気に入りに選んだのは「30 NATURAL」で、「一番高見えする色」と絶賛している。
大人の女性が抱えがちな体型の悩みや透け感への不安を払拭し、上品にサテンパンツを取り入れるヒントが詰まった本動画。日々のコーディネートをアップデートする参考にしてみてはいかがだろうか。
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