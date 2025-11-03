山本由伸「みんなのためなら、まだまだ投げる!!」 ワールドチャンピオン＆MVP歓喜の投稿に大反響
ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸が3日にインスタグラムを更新。ワールドシリーズのMVPを獲得した彼が、チームのワールドシリーズ制覇を報告すると、ファンから反響が集まった。
【別カット】大谷翔平＆佐々木朗希と喜ぶカットがかわいすぎ！
山本が投稿したのは、MLBワールドシリーズ第7戦でトロント・ブルージェイズに勝利し、球団史上初のワールドシリーズ連覇を成し遂げた瞬間の歓喜に包まれる様子や、チームメートの大谷翔平や佐々木朗希と喜びを分かち合う姿を記録した複数の写真。投稿の中で山本は写真について「最高の表情!!」と表現し「WORLD CHAMPIONS!!」と喜びをあらわにしている。
ワールドシリーズ第6戦では6回を投げ勝敗をタイに戻すことに貢献した山本。翌第7戦では同点で迎えた9回裏に登板し、延長11回まで粘投。チームが悲願を達成すると、彼自身もワールドシリーズMVPも獲得した。
そんな山本の投稿に、ファンからは祝福が殺到。東京・パリ五輪金メダリストの堀米雄斗が「ヤバすぎ」と反応したほか、上地雄輔もコメント。さらに「日本のエースが世界のエースになった」「本当に最高の感動をありがとうございます」「ゆっくり身体休めてください」などの声も相次いでいた。
引用：「山本由伸」インスタグラム（@yoshinobu__yamamoto）
