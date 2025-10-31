ゴディバ ジャパン（東京都港区）が「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ」を2026年1月1日から数量限定で発売します。

【画像】「えっ、豪華すぎる……！」→これが2026年の「ゴディバ」福袋の中身です！

有名百貨店内オンラインでは10月31日から予約受付

今回の福袋は、バリエーション豊かなチョコレートやクッキーを、マットゴールドのオリジナルバッグに詰め合わせたもの。3種類の福袋がラインアップされています。

「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ A」は、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、一部の全国の有名百貨店内オンラインショップで販売される福袋。セット内容は「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ A アソートメント 12粒入」「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ G キューブ アソートメント 3粒入」「カレ ミルク 4枚入」「ゴディバタブレット ミルク カカオ 37％」「ラングドシャクッキーアソートメント（8枚入）」「ゴディバオリジナルバッグ」です。価格は5400円（以下税込み）。

「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定」は、ゴディバアウトレット店限定で販売される福袋。セット内容は「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定 アソートメント 12粒入」「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ G キューブ アソートメント 3粒入」「カレ ミルク 4枚入」「ゴディバタブレット ミルク カカオ 37％」「ラングドシャクッキーアソートメント（8枚入）」「ゴディバ ビッツ クッキー ショコラ」「ゴディバ ビッツ クッキー ショコラ ソルティ キャラメル」「ゴディバオリジナルバッグ」です。価格は6000円。

「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定」は、同社オンラインショップのみで販売される福袋。セット内容は「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定 アソートメント 12粒入」「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定 カレ アソートメント 6枚入」「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ G キューブ アソートメント 3粒入」「ゴディバタブレット ミルク カカオ 37％」「ラングドシャクッキーアソートメント （8枚入）」「2026 ニューイヤーハッピーバッグ オンラインショップ限定クーポン（封筒付き）」「ゴディバオリジナルバッグ」です。価格は6480円。

「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ A」は、一部の全国の有名百貨店内オンラインショップにて10月31日から、全国のゴディバショップにて12月1日から、予約受付を順次開始。いずれも数量限定につき、なくなり次第終了です。