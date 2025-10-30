白いTシャツから赤ちゃんの手足が突き破って飛び出したような、なんとも不気味でユニークなハロウィン衣装がSNSで話題になっています。



【写真】着てみると、こんな感じです…これが完成版

Tシャツには「だして」と書かれており、奇抜ながらもユーモアのある発想にSNSで多くの反応が寄せられています。



今回この妊婦ハロウィンTシャツを制作したのは、以前お笑いコンビ「スーパーニュウニュウ」で活動していたふるやいなやさん。どんな思いで作ったのか、話を聞きました。



ーーこのTシャツを作ろうと思ったきっかけ、アイデアを思いついた理由をお聞かせください。



ふるやいなや：今回は初めての妊婦期間とハロウィンが重なったので、何か妊婦を活かした仮装はないかと調べていたら、同じような仮装を海外の人がしていたので、してみたいと思いました。しかし、バズった投稿の段階ではまだ制作過程段階で、完成形ではなかったんです。



ーーそうだったのですね。制作でこだわったポイントや大変だったことは？



ふるやいなや：妊婦前まで、スーパーニュウニュウというコンビ名で芸人活動をしていたのですが、小道具を使うコンビだったので、処分をする予定の小道具の中に赤ちゃんの人形がある事が頭の隅に残っていて、ただ処分するだけでは勿体無いと思っていたので、これに使えるとピンと来ました。妊娠中に赤ちゃん人形の手足を切断する時が一番怖かったですが、新しい作品に再利用できたのでただ処分するより良かったと思いました。



ーー多くの反応が寄せられました。



ふるやいなや：こんなにも多くの反響があるとは思っていなかったので大変驚いています。正直、今までは人前に立つ仕事だった生活から妊娠期間に入り、ほとんど人と会わない生活に180度真逆の生活になり、なんだかスッポリ穴が空いたような人間になってしまっていたので、賛否両論なコメントはありますが、何よりこれだけたくさんの方が自分の投稿に興味を持ってコメントしていただけることに大変うれしく思います。



「妊婦さんならではのアイデア」「センス尖りすぎてて最高」「怖すぎて声出た」といった声が寄せられた今回の投稿。なお、完成版のTシャツも後日公開され、よりカラフルでポップな印象に仕上がっています。



現在ふるやいなやさんは、「KANZAI GIRL」というYouTubeチャンネルで活動中。ユニークな企画動画をアップしているので、ぜひチェックしてみてください。







（まいどなニュース特約・青島 ほなみ）