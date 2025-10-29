ホンダが新「二輪駆動バイク」を世界初公開！ 前後ホイールにモーターを搭載し「2WD」仕様に 既成概念にとらわれないスタイルにも注目 JMS2025で披露

一般的な概念にとらわれない美しさ

ホンダは、2025年10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催される「ジャパンモビリティショー2025」のプレスデーにおいて、コンセプトモデル「EV OUTLIER （アウトライヤー） Concept」を世界で初めて公開しました。

同コンセプトモデルは、ホンダがこれまで内燃機関搭載のクルマで培ってきた技術や知見と、電動クルマだからこそ実現できる、従来の枠組みにとらわれない新しい価値を具現化した一台です。

ホンダの電動コンセプトモデル「EV OUTLIER Concept」

【画像】超カッコいい！ これがホンダ「EV OUTLIER Concept」です（11枚）

スタイリングのコンセプトには“不常識美”が掲げられ、一般的な概念にとらわれない美しさが追求されています。

開発にあたっては、「未知の走る喜び」を提供価値として実現するため、3つのキーワードが設定されました。それは、「景色を見上げる爽快な視界」を意味する「Low」、「滑空するような乗り味」を示す「Gliding」、そして「異次元加速フィール」を表現する「Ecstasy」です。

このコンセプトを実現するため、前後のホイールそれぞれにモーターを搭載するインホイールモーター方式が採用されています。

これにより、低く構えたダイナミックなスタイリングが可能となりました。また、前輪と後輪を駆動させ、それぞれのトルク配分を制御することで、従来にはないハンドリング性能を実現しているとのことです。

EV OUTLIER Conceptが提示する未来のバイクの姿が、将来登場する市販モデルにどのように反映されていくのか、大いに期待が寄せられます。