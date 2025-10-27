日本テレビは２７日、東京・汐留の同局で社長定例会見を行い、元ＴＯＫＩＯの国分太一が「コンプライアンス上の問題行為」を理由に自身を番組から降板させた同局の対応に瑕疵（かし）があったとして日弁連に人権救済を申し立てたことなどに言及した。

国分は２３日、同局系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」降板に至る一連の流れなどを巡り、日弁連に人権救済を申し立てた。代理人を務める菰田優弁護士は同日、都内で会見し、「人権尊重のガイドラインに反している」などと同局の対応を批判した。

福田博之社長はこの日の会見で、国分サイドの人権申し立てを受け「大変戸惑っております。（国分の）代理人弁護士とは今年８月に連絡いただいて以降、断続的に面会し、協議を続けていた最中にこのような申し立てが行われた」と話した。

国分の代理人弁護士の会見で、国分のコンプラ違反行為が「ハラスメント行為」であったことなどが明かされた。福田社長は、国分の代理人の一連の言動について「代理人自ら週刊誌などに情報を漏洩して世間に流布しており（事案の）関係者のプライバシー保護など私どもが最も重視してきた部分を軽視している」と非難した。

申し立て書の内容などについて、福田社長は「国分さんのお考えなのか、代理人ご自身のお考えなのか分からない部分があり、違和感を覚えている」との認識を示し、「（国分代理人の）一連の言動に不信感を覚えている現状で対話はなかなか難しい。ただ、対話の扉は開いている。今後も先方からの連絡を拒絶するものではございません」と強調した。

また、国分サイドが同局に直接謝罪をしたいと要望していることについては「時期が来たら国分さんと話し合いをしたい」とした。