カズレーザー、手術して“大きな変化”さらりと告白
メイプル超合金・カズレーザーが、25日放送のフジテレビ系『教えて！山レーザー』（前10：25）に出演。手術したことを明かした。
【写真あり】貴重2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズ
番組冒頭、司会のお笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が「大きな変化がありましたけど」と振ると、共演者から「おめでとー」などと拍手が起こった。
カズレーザーは「すいません、ありがとうございます」と感謝しつつ「左の乳首のほくろを手術で取ったんです」とさらりと告白。山里が「照屋さん」とツッコミを入れた。
同番組は、芸能人たちが実体験を通してたどり着いた、自分なりの正解、つまり「超個人的見解」を好き放題にしゃべり倒すトークバラエティー。今回は“美容と健康”をテーマにトークを展開した。
