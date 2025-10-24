百田尚樹氏「新たなガンができたかもしれん」 腫瘍マーカーで悪性腫瘍の疑い
作家で日本保守党の代表を務める百田尚樹氏（69）が24日、自身のXを更新。腫瘍マーカーで悪性腫瘍の疑いが出たことを明らかにした。
【画像】Xで公表 百田尚樹氏「新たなガンができたかもしれん」
百田氏は「腫瘍マーカーで悪性腫瘍の疑いが。腎臓以外に新たなガンができたかもしれん。まあ仮にガンでも、この歳まで自由気儘に生きてきたのだから、不満も言えんわな。けど、もし余命1年ということになったら、のんびり生きてもええかな。最近、部屋の片付けを始めて断捨離し出したのは予感があったのかな」と記している。
百田氏は1956年2月23日生まれ、大阪府出身。2006年、『永遠の0（ゼロ）』でデビュー。『2013年本屋大賞』で、「海賊とよばれた男」が対象に輝く。主な作品に、『海賊とよばれた男』『BOX！』『フォルトゥナの瞳』などがある。23年12月には「本日、がん宣告を受けました。どこのがんか。まぁ内臓ですわ」と打ち明けていた。
