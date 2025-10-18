¤Ä¤¤¤ä¤ê¤¬¤Á¡©¡¡¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡È½ÉÇñ»þ¤ÎNG¹Ô°Ù¡É¤Ë¡Ö´ªÊÛ¡×¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤Ï¼é¤é¤Ê¤¤ã¡×
¡¡¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ëºÝ¤Ï¼þ°Ï¤Î¿Í¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ëºÝ¤ÎNG¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ó¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÃí°Õ»ö¹à¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¥í¥Ó¡¼¤ÇÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÏÃ¤¹¡×¡ÖÉô²°Ãå¤Ç´ÛÆâ¤òÊâ¤²ó¤ë¡×¡Ö¹á¿å¤òÂçÎÌ¤Ë¿¶¤ê¤Þ¤¯¡×¤Ê¤É¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ó¡¼¤Ç²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Ä¤¤ÂçÀ¼¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¹á¿å¤Ï´ªÊÛ¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¡ÖÂ¾¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥Þ¥Ê¡¼¤Ï¼é¤é¤Ê¤¤ã¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ë¤È¤¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£