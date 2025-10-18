¡ÚNumbers to know¡ÛGlossyÊÔ¡Ê10/11¡Á10/17¡Ë¡§ ¥Ñ¥ó¥É¥é ¡¢ÊÆ¹ñ»ö¶È¤ò4Ç¯¤Ç2ÇÜ¤Ë¡¡¤Û¤«
3400Ëü¥É¥ë
¥Õ¥¡¡¼¥Õ¥§¥Ã¥Á¡¢Â»¼º¤ò3400Ëü¥É¥ë¤Ë½Ì¾®¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Î¥Õ¥¡¡¼¥Õ¥§¥Ã¥Á¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÂ»¼º¤ò3400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó51²¯±ß¡Ë¤Þ¤Ç½Ì¾®¤·¡¢ºÆ·ú¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Çã¼ýÀè¤Î¥¯¡¼¥Ñ¥ó»±²¼¤Ç¡¢¥É¥ë¥Á¥§¡õ¥¬¥Ã¥Ð¡¼¥Ê¤Ê¤É¤È¤ÎÆÈÀê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼´¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉºÆ¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÈ¯¸«¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡Êdigiday.jp¡Ë¡£
2ÇÜ
¥Ñ¥ó¥É¥é¡¢ÊÆ¹ñ»ö¶È¤ò4Ç¯¤Ç2ÇÜ¤Ë¥Ñ¥ó¥É¥é¤Ï¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¤ËÊÆ¹ñ»ö¶È¤ò2ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢2025Ç¯Âè2»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ8¡ó¤Î¼Â¼ÁÇä¾åÀ®Ä¹¤òµÏ¿¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ÀïÎ¬¡×¤Î¤â¤È¡¢¥Á¥ã¡¼¥àÃæ¿´¤«¤éÁí¹ç¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¿Ê²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥â¥¨¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥ó¥É¥ó½Ð¿È¤ÎCMO¥Ù¥ë¥¿¡¦¥Ç¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥¹¡á¥Ð¥ë¥Ó¥¨¡¼¥ë»á¤¬¿·CEO¤Ë½¢Ç¤Í½Äê¡£¡Ö¼ê¤ÎÆÏ¤¯¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÂÎ¸³¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ò¿Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡Êdigiday.jp¡Ë¡£
276²¯¥æ¡¼¥í