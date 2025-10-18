来年1月2、3日に第102回大会

第102回東京箱根間往復大学駅伝（箱根駅伝）の予選会が18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地─立川市街地─国営昭和記念公園で行われた。来年1月2、3日の夢舞台を目指し、ハーフマラソンのコースに42校が参加。結果発表で明暗がくっきり分かれた。

10位の立教大が10時間36分56秒。11位の法政大はわずか17秒及ばなかった。

立教大はエントリー選手中、日本人最速のハーフマラソンの自己ベストを持つ馬場賢人（4年）が欠場という大ピンチを乗り切った。

日本テレビ系の中継でインタビューに応じた高林監督は、馬場の欠場について「影響は大きかった」としながらも「馬場のためチームのために走ってくれた子たちがやりきってくれた」と話した。

前回大会は東農大が1秒差、前々回大会は東京国際大が3秒差で切符を逃していた。

各大学10〜14人がエントリーし、10〜12人が出場。各大学上位10人の合計タイムで争った。

第101回大会では青山学院大、駒澤大、国学院大、早稲田大、中央大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大がシード権を獲得し、第102回大会への出場が決まっている。



（THE ANSWER編集部）