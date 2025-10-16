分厚い肉と秘伝のソース！ 行列必至の人気店／お食事処 むらい

「ロースソースカツ丼」1900円

厚さ3cmのソースカツ丼が人気。そのままではご飯に箸が届かないほどのボリュームながら、薄い衣で揚げられているのでさっくり食べられます。

脂身の少ない肩ロースを使った「ロースソースカツ丼」は、食べきれない時用の持ち帰り容器（30円）も用意されているので、安心してオーダーを。

清潔感あふれる明るい店内。休日は混み合うので、早めに訪れるのがおすすめです。

落ち着きのあるシックな店構えで、入りやすい雰囲気。

■お食事処 むらい（おしょくじどころ むらい）

住所：福島県会津若松市門田町中野屋敷107-1

TEL：0242-26-1037

営業時間：11〜14時（売り切れ次第終了）

定休日：木曜、最終日曜

駐車場：12台

アクセス：JR会津若松駅から車で25分



初代考案の煮込みソースカツ丼が人気／なかじま

「元祖煮込みソースカツ丼」1200円

会津でソースカツ丼といえばご飯の上にキャベツとソース味のカツをのせたものが一般的ですが、こちらのお店ではもう1種類、ソース味のカツをタマネギとともに卵でとじた「元祖煮込みソースカツ丼」も人気。煮込み用のソースを使い、やさしい味わいに仕上げています。

店内はテーブル席とカウンター席があります。カウンター席でカツの揚がる様子を見ながら、料理を待つのも楽しみ。

創業70年以上、地元で愛されるお店です。

■なかじま（なかじま）

住所：福島県会津若松市上町2-39

TEL：0242-24-5151

営業時間：11時〜14時30分（土・日曜、祝日は〜15時）、夜の営業は不定

定休日：火曜（祝日の場合は営業）

駐車場：30台

アクセス：バス停会津若松市役所前から徒歩6分



軽やかに揚げた極上肉と秘伝のソースを味わう／とんかつ番番

「特上ソースカツ丼」2400円

とんかつ専門店が珍しかった時代に創業、以来50年以上にわたり親しまれる老舗です。肉はすべて国産豚、ご飯は会津産のコシヒカリを使用。老舗ならではの秘伝のソースがおいしさを引き出しています。新鮮な油を使っているため、もたれない軽さも特徴。上質なロース肉を使った「特上ソースカツ丼」は、やわらかくジューシーな味わいが楽しめます。

1階には厨房を囲むカウンター席のほか、テーブル席、小上がりもあります。

一軒家のような店構えで、2階は大広間になっています。

■とんかつ番番（とんかつばんばん）

住所：福島県会津若松市東千石2-1-32

TEL：0242-27-6327

営業時間：11時〜14時30分（14時20分LO）、17時〜20時30分（20時LO）

定休日：水曜不定休

駐車場：20台

アクセス：JR会津若松駅から車で10分



厳選素材を使ったこだわりカツ丼／会津名物伝統ソースかつ専門店 とん亭

「会津こだわり丼」1650円

脂が甘くやわらかい「うつくしまエゴマ豚」と「健美豚」の2種の福島県産豚肉を日替わりで使用しています。創業時から継ぎ足している特製手作りソースはまろやかな味わい。分厚い肉を揚げた「会津こだわり丼」のほか、薄切りの桜肉を重ねた「八重うまっソースかつ丼」1650円もおすすめです。

店内は和風の造りで、落ち着いて食事が楽しめます。

■会津名物伝統ソースかつ専門店 とん亭

（あいづめいぶつでんとうそーすかつせんもんてん とんてい）

住所：福島県会津若松市寺町1-11

TEL：0242-27-2191

営業時間：9〜14時（売り切れ次第終了）

定休日：月・火曜（不定休）

駐車場：15台

アクセス：バス停奴郎ヶ前から徒歩6分



福島のおでかけ情報は『るるぶ』をチェック★

＼最新版『るるぶ福島 会津 磐梯 '26』発売中！／



福島の情報をもっと知りたい方におすすめ！

【最新版】『るるぶ福島 会津 磐梯'26』

購入はこちらから！



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は『るるぶ福島 会津 磐梯 '26』に掲載した記事をもとに作成しています。

