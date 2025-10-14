¡ÖÈ©¤äÂÎ¤ÎÈè¤ì¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡×¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¤È¤·¤Æ¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×»È¤¨¤Ð¤ï¤«¤ë¡¢¹â¸ú²Ì¤ÊÆþÍáºÞ7Áª
¡¡Îä¤¨¤¬È´¤±¤Ê¤¤¡¢Èè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡¢´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤³¤½¡ÈËÜµ¤¤ÎÆþÍáºÞ¡É¤ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£°ì²ó¤¢¤¿¤ê¤Î¥³¥¹¥È¤Ï¾¯¤·¹â¤¯¤Æ¤â¡¢ÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤ê¡¢ÍâÄ«¤Î¤¹¤Ã¤¤ê´¶¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡£Ãº»À¡¦À¸Ìô¡¦ÌôÅòÇÛ¹ç¤Ê¤É¡¢Îä¤¨¡¦¸ª¤³¤ê¡¦ÈèÏ«²óÉü¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤ÎÆþÍáºÞ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤¬¤Þ¤ë¤ÇÈþÍÆ±Õ¡Ä¡×¹á¤ê¤È¥¹¥¥ó¥±¥¢À®Ê¬¤ÇÈè¤ì¤¿È©¤ò¥ê¥»¥Ã¥È
¢£¥¢¥æ¡¼¥é(AYURA) ¥Ê¥¤¥È¥ê¡¼¥È¥Ð¥¹ 300mL ¡ãÍáÍÑÆþÍáÎÁ¡ä
¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¶ÛÄ¥¤ò¤æ¤ë¤á¡¢¿¼¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤ØÆ³¤¯¥¢¥æ¡¼¥é¤Î¿Íµ¤ÆþÍáÎÁ¡£¥Ï¡¼¥Ö¤È¥¦¥Ã¥Ç¥£¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¤¬²º¤ä¤«¤Ë¹á¤ê¡¢Åò¤Ë¤È¤í¤ß¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÈ©¤¢¤¿¤ê¤â¤Ê¤á¤é¤«¡£ÂÎ¤ò¿Ä¤«¤é²¹¤á¡¢Åò¾å¤¬¤ê¸å¤ÎÊÝ¼¾´¶¤È°ÂÌ²¸ú²Ì¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¢¿²Á°¤Î¡ÈÀ°¤¦»þ´Ö¡É¤òºî¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡¦¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ï¡¼¥Ö¡ß¥¦¥Ã¥Ç¥£·Ï¤Î¿¼¤¤¹á¤ê
¡¦ÊÝ¼¾¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ¤ò¿Ä¤«¤é²¹¤á¤ë½èÊý
¡¦¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤¿¤¤Ìë¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¢£¥ä¥Þ¥·¥ç¥¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë °Ë¿á¤ÎÎ¤ ÌôÁðÆþÍáºÞ [°åÌôÉô³°ÉÊ]
¥è¥â¥®¡¢¥É¥¯¥À¥ß¡¢¥·¥ç¥¦¥Ö¤Ê¤É10¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÅ·Á³À¸Ìô¤òÇÛ¹ç¤·¤¿ÌôÍÑÆþÍáºÞ¡£¸ÅÍè¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¡ÈÌôÅòÊ¸²½¡É¤ò¸½Âå¤ËºÆ¸½¤·¡¢Îä¤¨¤ä¸ª¤³¤ê¡¢¿À·ÐÄË¤Ê¤É¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£À¸Ìô¤Î¼«Á³¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢Åò¾å¤¬¤ê¸å¤â¥Ý¥«¥Ý¥«¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¡£ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¦10¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÅ·Á³À¸Ìô¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É
¡¦Îä¤¨¡¦¸ª¤³¤ê¡¦¹øÄË¤Ë¸ú¤¯ÌôÅò¸ú²Ì
¡¦¼«Á³¤Ê¹á¤ê¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë
¢£¥«¥¤¥²¥ó ²þ¸»¤ÎÅò ¤â¤ß¤À¤·¼° ÌôÍÑ ÆþÍáºÞ
É÷¼ÙÌô¡Ö²þ¸»¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÌôÍÑÆþÍáºÞ¡£¥»¥ó¥¥å¥¦¤ä¥È¥¦¥¤Ê¤É¡¢·ì¹ÔÂ¥¿Ê¤ËÍ¥¤ì¤¿À¸Ìô¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢ÂÎ¤ò¿Ä¤«¤é²¹¤á¤ë¡£¤â¤ß¤À¤·¼°¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇÍ¸úÀ®Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍÏ¤±½Ð¤·¡¢ÅòÁ´ÂÎ¤ËÌô¸ú¤¬¹¤¬¤ëÀß·×¡£É÷¼Ùµ¤Ì£¤Î¤È¤¤äÎä¤¨¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆü¤ËÍê¤ì¤ë1Êñ¡£
¡¦·ì¹ÔÂ¥¿Ê¤ËÍ¥¤ì¤¿À¸Ìô¤ò¸·ÁªÇÛ¹ç
¡¦¤â¤ß¤À¤·¼°¤ÇÀ®Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¹¤¬¤ë
¡¦É÷¼Ù¤Î°ú¤¤Ï¤¸¤á¤äÎä¤¨ÂÐºö¤ËºÇÅ¬
¢£À¸ÌôÇÛ¹çÆþÍáºÞ ¹Ô¼Ô¤ÎÅò
¡Ö¹Ô¼Ô¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡×¤Ê¤É¤Î¶¯ÁÔÀ¸Ìô¤òÃæ¿´¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿Ìô¸ú·ÏÆþÍáºÞ¡£»³³Ù½¤¹Ô¤Î¹Ô¼Ô¤¬Îä¤¨¤¿ÂÎ¤òÌþ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÅÁÅý½èÊý¤òºÆ¸½¡£¶¯¤¤²¹Íá¸ú²Ì¤ÇÎä¤¨À¡¦ÈèÏ«¡¦¿À·ÐÄË¤ò´ËÏÂ¤·¡¢Âå¼Õ¥¢¥Ã¥×¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¡£Åò¾å¤¬¤ê¤Î»ýÂ³²¹´¶¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢Åß¾ì¤äÈèÏ«¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿Æü¤ËÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¦¹Ô¼Ô¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ê¤É¶¯ÁÔÀ¸Ìô¤òÇÛ¹ç
¡¦Îä¤¨À¡¦¸ª¤³¤ê¡¦¿À·ÐÄË¤ò²þÁ±
¡¦Åò¾å¤¬¤ê¤Î²¹¤«¤µ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯
¢£BARTH ÃæÀ½ÅÃº»À ÆþÍáºÞ 90¾û
°åÌôÉô³°ÉÊ¤Î½ÅÃº»ÀÆþÍáºÞ¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëBARTH¡£ÃæÀ½ÅÃº»À¤ÎË¢¤¬·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÈèÏ«²óÉü¡¦Îä¤¨¡¦¸ª¤³¤ê¤Ê¤É¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¡£Ìµ¹áÎÁ¡¦ÌµÃå¿§¤ÇÈ©¤Ø¤Î»É·ã¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Ä¹Åò¤·¤Æ¤âÅòÈè¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¡£ËèÆü¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥±¥¢¤È¤·¤Æ¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤â°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ÃæÀ½ÅÃº»À¤Ç·ì¹ÔÂ¥¿Ê¡¦ÈèÏ«²óÉü
¡¦Ìµ¹áÎÁ¡¦ÌµÅº²Ã¤ÇÈ©¤ËÍ¥¤·¤¤
¡¦¥×¥í¤â°¦ÍÑ¤¹¤ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼·ÏÆþÍáºÞ
¢£¥Ä¥à¥é¤Î¤¯¤¹¤êÅò¥Ð¥¹¥Ï¡¼¥Ö
¥Ä¥à¥éÆÈ¼«¤ÎÀ¸Ìô¥¨¥¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÌôÍÑÆþÍáºÞ¡£¥È¥¦¥¡¦¥«¥ß¥Ä¥ì¡¦¥Á¥ó¥Ô¤Ê¤É¡¢²¹Íá¸ú²Ì¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ºîÍÑ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¿¢ÊªÀ®Ê¬¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¹á¤ê¤Ï¼«Á³¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÆþÍá¸å¤ÎÈ©¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¦¡£Èè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ë¤¯¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡£
¡¦¥Ä¥à¥éÀ½Ìô¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿½èÊý
¡¦ÂÎ¤ò¿Ä¤«¤é²¹¤á¤Ä¤Ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤â¡ý
¡¦¼«Á³¤Ê¥Ï¡¼¥Ö¤Î¹á¤ê¤ÇÌþ¤·¤Î»þ´Ö¤Ë
¢£¤¤Åò ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ò¡¼¥È Ä¶È¯Ë¢ ¥·¥ê¡¼¥º¥Ñ¥Ã¥¯
ÄÌ¾ï¤ÎÃº»ÀÆþÍáºÞ¤ÎÌó4ÇÜ¤ÎÃº»À¥¬¥¹¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¹âÈ¯Ë¢¥¿¥¤¥×¡£Ãº»À¡Ü²¹Àô¥ß¥Í¥é¥ë¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢È¯´ÀºîÍÑ¤âÈ´·²¡£ÈèÏ«²óÉü¤äÂå¼Õ¥¢¥Ã¥×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÀ®Ê¬¤âÇÛ¹ç¤µ¤ì¡¢Åò¾å¤¬¤ê¤Î·Ú¤µ¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÎä¤¨ÂÎ¼Á¤Î¿Í¤«¤é¹âÉ¾²Á¡£
¡¦ÄÌ¾ï¤ÎÌó4ÇÜ¤Î¹âÇ»ÅÙÃº»À¤Ç²¹Íá¸ú²ÌUP
¡¦ÈèÏ«²óÉü¡¦Âå¼ÕÂ¥¿Ê¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á
¡¦È¯´ÀÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤â´üÂÔ
¡¡ÂÎ¤ò¿Ä¤«¤é²¹¤á¡¢Èè¤ì¤òº¬ËÜ¤«¤éÌþ¤¹¡ÈËÜµ¤¤ÎÆþÍáºÞ¡É¤Ï¡¢²Á³Ê°Ê¾å¤Î¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£Æü¡¹¤ÎÈèÏ«²óÉü¤äÎä¤¨ÂÐºö¤Ë¡¢¾¯¤·ìÔÂô¤Ê¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¡£°ìÅÙ»È¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¡È²¹¤Þ¤êÊý¤Î°ã¤¤¡É¤Ë¤¤Ã¤È¶Ã¤¯¤Ï¤º¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤¬¤Þ¤ë¤ÇÈþÍÆ±Õ¡Ä¡×¹á¤ê¤È¥¹¥¥ó¥±¥¢À®Ê¬¤ÇÈè¤ì¤¿È©¤ò¥ê¥»¥Ã¥È
¢£¥¢¥æ¡¼¥é(AYURA) ¥Ê¥¤¥È¥ê¡¼¥È¥Ð¥¹ 300mL ¡ãÍáÍÑÆþÍáÎÁ¡ä
¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¶ÛÄ¥¤ò¤æ¤ë¤á¡¢¿¼¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤ØÆ³¤¯¥¢¥æ¡¼¥é¤Î¿Íµ¤ÆþÍáÎÁ¡£¥Ï¡¼¥Ö¤È¥¦¥Ã¥Ç¥£¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¤¬²º¤ä¤«¤Ë¹á¤ê¡¢Åò¤Ë¤È¤í¤ß¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÈ©¤¢¤¿¤ê¤â¤Ê¤á¤é¤«¡£ÂÎ¤ò¿Ä¤«¤é²¹¤á¡¢Åò¾å¤¬¤ê¸å¤ÎÊÝ¼¾´¶¤È°ÂÌ²¸ú²Ì¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¢¿²Á°¤Î¡ÈÀ°¤¦»þ´Ö¡É¤òºî¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡¦ÊÝ¼¾¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ¤ò¿Ä¤«¤é²¹¤á¤ë½èÊý
¡¦¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤¿¤¤Ìë¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¢£¥ä¥Þ¥·¥ç¥¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë °Ë¿á¤ÎÎ¤ ÌôÁðÆþÍáºÞ [°åÌôÉô³°ÉÊ]
¥è¥â¥®¡¢¥É¥¯¥À¥ß¡¢¥·¥ç¥¦¥Ö¤Ê¤É10¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÅ·Á³À¸Ìô¤òÇÛ¹ç¤·¤¿ÌôÍÑÆþÍáºÞ¡£¸ÅÍè¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¡ÈÌôÅòÊ¸²½¡É¤ò¸½Âå¤ËºÆ¸½¤·¡¢Îä¤¨¤ä¸ª¤³¤ê¡¢¿À·ÐÄË¤Ê¤É¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£À¸Ìô¤Î¼«Á³¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢Åò¾å¤¬¤ê¸å¤â¥Ý¥«¥Ý¥«¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¡£ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¦10¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÅ·Á³À¸Ìô¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É
¡¦Îä¤¨¡¦¸ª¤³¤ê¡¦¹øÄË¤Ë¸ú¤¯ÌôÅò¸ú²Ì
¡¦¼«Á³¤Ê¹á¤ê¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë
¢£¥«¥¤¥²¥ó ²þ¸»¤ÎÅò ¤â¤ß¤À¤·¼° ÌôÍÑ ÆþÍáºÞ
É÷¼ÙÌô¡Ö²þ¸»¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÌôÍÑÆþÍáºÞ¡£¥»¥ó¥¥å¥¦¤ä¥È¥¦¥¤Ê¤É¡¢·ì¹ÔÂ¥¿Ê¤ËÍ¥¤ì¤¿À¸Ìô¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢ÂÎ¤ò¿Ä¤«¤é²¹¤á¤ë¡£¤â¤ß¤À¤·¼°¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇÍ¸úÀ®Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍÏ¤±½Ð¤·¡¢ÅòÁ´ÂÎ¤ËÌô¸ú¤¬¹¤¬¤ëÀß·×¡£É÷¼Ùµ¤Ì£¤Î¤È¤¤äÎä¤¨¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆü¤ËÍê¤ì¤ë1Êñ¡£
¡¦·ì¹ÔÂ¥¿Ê¤ËÍ¥¤ì¤¿À¸Ìô¤ò¸·ÁªÇÛ¹ç
¡¦¤â¤ß¤À¤·¼°¤ÇÀ®Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¹¤¬¤ë
¡¦É÷¼Ù¤Î°ú¤¤Ï¤¸¤á¤äÎä¤¨ÂÐºö¤ËºÇÅ¬
¢£À¸ÌôÇÛ¹çÆþÍáºÞ ¹Ô¼Ô¤ÎÅò
¡Ö¹Ô¼Ô¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡×¤Ê¤É¤Î¶¯ÁÔÀ¸Ìô¤òÃæ¿´¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿Ìô¸ú·ÏÆþÍáºÞ¡£»³³Ù½¤¹Ô¤Î¹Ô¼Ô¤¬Îä¤¨¤¿ÂÎ¤òÌþ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÅÁÅý½èÊý¤òºÆ¸½¡£¶¯¤¤²¹Íá¸ú²Ì¤ÇÎä¤¨À¡¦ÈèÏ«¡¦¿À·ÐÄË¤ò´ËÏÂ¤·¡¢Âå¼Õ¥¢¥Ã¥×¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¡£Åò¾å¤¬¤ê¤Î»ýÂ³²¹´¶¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢Åß¾ì¤äÈèÏ«¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿Æü¤ËÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¦¹Ô¼Ô¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ê¤É¶¯ÁÔÀ¸Ìô¤òÇÛ¹ç
¡¦Îä¤¨À¡¦¸ª¤³¤ê¡¦¿À·ÐÄË¤ò²þÁ±
¡¦Åò¾å¤¬¤ê¤Î²¹¤«¤µ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯
¢£BARTH ÃæÀ½ÅÃº»À ÆþÍáºÞ 90¾û
°åÌôÉô³°ÉÊ¤Î½ÅÃº»ÀÆþÍáºÞ¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëBARTH¡£ÃæÀ½ÅÃº»À¤ÎË¢¤¬·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÈèÏ«²óÉü¡¦Îä¤¨¡¦¸ª¤³¤ê¤Ê¤É¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¡£Ìµ¹áÎÁ¡¦ÌµÃå¿§¤ÇÈ©¤Ø¤Î»É·ã¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Ä¹Åò¤·¤Æ¤âÅòÈè¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¡£ËèÆü¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥±¥¢¤È¤·¤Æ¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤â°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ÃæÀ½ÅÃº»À¤Ç·ì¹ÔÂ¥¿Ê¡¦ÈèÏ«²óÉü
¡¦Ìµ¹áÎÁ¡¦ÌµÅº²Ã¤ÇÈ©¤ËÍ¥¤·¤¤
¡¦¥×¥í¤â°¦ÍÑ¤¹¤ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼·ÏÆþÍáºÞ
¢£¥Ä¥à¥é¤Î¤¯¤¹¤êÅò¥Ð¥¹¥Ï¡¼¥Ö
¥Ä¥à¥éÆÈ¼«¤ÎÀ¸Ìô¥¨¥¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÌôÍÑÆþÍáºÞ¡£¥È¥¦¥¡¦¥«¥ß¥Ä¥ì¡¦¥Á¥ó¥Ô¤Ê¤É¡¢²¹Íá¸ú²Ì¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ºîÍÑ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¿¢ÊªÀ®Ê¬¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¹á¤ê¤Ï¼«Á³¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÆþÍá¸å¤ÎÈ©¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¦¡£Èè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ë¤¯¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡£
¡¦¥Ä¥à¥éÀ½Ìô¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿½èÊý
¡¦ÂÎ¤ò¿Ä¤«¤é²¹¤á¤Ä¤Ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤â¡ý
¡¦¼«Á³¤Ê¥Ï¡¼¥Ö¤Î¹á¤ê¤ÇÌþ¤·¤Î»þ´Ö¤Ë
¢£¤¤Åò ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ò¡¼¥È Ä¶È¯Ë¢ ¥·¥ê¡¼¥º¥Ñ¥Ã¥¯
ÄÌ¾ï¤ÎÃº»ÀÆþÍáºÞ¤ÎÌó4ÇÜ¤ÎÃº»À¥¬¥¹¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¹âÈ¯Ë¢¥¿¥¤¥×¡£Ãº»À¡Ü²¹Àô¥ß¥Í¥é¥ë¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢È¯´ÀºîÍÑ¤âÈ´·²¡£ÈèÏ«²óÉü¤äÂå¼Õ¥¢¥Ã¥×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÀ®Ê¬¤âÇÛ¹ç¤µ¤ì¡¢Åò¾å¤¬¤ê¤Î·Ú¤µ¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÎä¤¨ÂÎ¼Á¤Î¿Í¤«¤é¹âÉ¾²Á¡£
¡¦ÄÌ¾ï¤ÎÌó4ÇÜ¤Î¹âÇ»ÅÙÃº»À¤Ç²¹Íá¸ú²ÌUP
¡¦ÈèÏ«²óÉü¡¦Âå¼ÕÂ¥¿Ê¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á
¡¦È¯´ÀÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤â´üÂÔ
¡¡ÂÎ¤ò¿Ä¤«¤é²¹¤á¡¢Èè¤ì¤òº¬ËÜ¤«¤éÌþ¤¹¡ÈËÜµ¤¤ÎÆþÍáºÞ¡É¤Ï¡¢²Á³Ê°Ê¾å¤Î¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£Æü¡¹¤ÎÈèÏ«²óÉü¤äÎä¤¨ÂÐºö¤Ë¡¢¾¯¤·ìÔÂô¤Ê¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¡£°ìÅÙ»È¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¡È²¹¤Þ¤êÊý¤Î°ã¤¤¡É¤Ë¤¤Ã¤È¶Ã¤¯¤Ï¤º¡£