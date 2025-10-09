SUPER EIGHT ²£»³Íµ¡Ö¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÁ´¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¼«¸Êµ¾À·¤ò¼êÊü¤·¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤»Å»ö¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤ëÍýÍ³
¡Ö°ìÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤À¤«¤é¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤­¤è¤¦¡×¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤¦¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬¼ÂÁ©¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£

ËÜÅö¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ä¤¤¼þ°Ï¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢´ó¤»¤é¤ì¤ë´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£

¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤êÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëSUPER EIGHT¡¦²£»³Íµ¤µ¤ó¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤À¡£

º£Ç¯¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤·¤¿²£»³¤µ¤ó¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÈà¤Ï¡¢¡Öº£¤Î¿ÍÀ¸¤ËËþÂ­¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£

¥¢¥¤¥É¥ë¤âÇÐÍ¥¤â¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ê»Å»ö¤À¤¬¡¢Èà¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤­¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£

Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÍý²ò¤Ç¤­¤Ê¤¤Ìò¡×¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÆü¡¹

²£»³¤µ¤ó¤¬¸½ºß½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëAmazon Original ¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤­¤ë¡×¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤À¡£

ËÜºî¤Î¸¶ºî¤Ç¤¢¤ëNAVER¥¦¥§¥Ö¾®Àâ¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤â¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¡£Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¼«Ê¬¤è¤ê¤â¼þ°Ï¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÀ¸¤­¤Æ¤­¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Èþ¼Ó¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤ÈÉ×¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¤è¤êÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤¬¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢10Ç¯Á°¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤¹¤ë¡£2ÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¼«¸Êµ¾À·¤ò¼êÊü¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜºî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£


© 2025. CJ ENM Japan/ STUDIO DRAGON all rights reserved

²£»³¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥é¥Ï¥é¤Ë¤è¤êÈþ¼Ó¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¡¢»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ëÉ×¡¦Í§Ìé¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤­¤¿²£»³¤µ¤ó¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆÃ¤ËÆñ¤·¤¤ÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£

¡¼¡¼²£»³¤µ¤ó
¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¶¦´¶¤Ç¤­¤Ê¤¤Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢Í§Ìé¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¯¤Æ¡£

¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¤¤ï¤æ¤ë°­Ìò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÌò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¹ÔÆ°¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëµ¤»ý¤Á¤ä¹Í¤¨¤Ê¤É¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯Íý²ò¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£

¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÏËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼


© 2025. CJ ENM Japan/ STUDIO DRAGON all rights reserved

ÂæËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÒòÓð¤·¡¢´ÆÆÄ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÃé¼Â¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²£»³¤µ¤ó¡£

Í§Ìé¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¤Ä¤é¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¡£

¡¼¡¼²£»³¤µ¤ó
ÉáÃÊ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Þ¤ÇÌò¤ò°ú¤­¤º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤¦¤Þ¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤¦¤Þ¤¯¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£

¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¹µ¤¨¼¼¤Ë¤¤¤ë»þ¤â¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ÈÍ§Ìé¤Î´¶¾ð¤¬¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

º´Æ£·ò¤¯¤ó¤ä¾®¼ÇÉ÷²Ö¤Á¤ã¤ó¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾¯¤·Á¢¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë
¡¼¡¼

¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë²£»³¤µ¤ó¤Îµß¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ä»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¥Á¡¼¥à¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£

¡¼¡¼²£»³¤µ¤ó
´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢¤¤¤¤¤è¡×¤È¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤Î´¶¾ð¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È°Â¿´¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£

´Ú¹ñ¥Á¡¼¥à¤¬¡ÖÍ§Ìé¤¬¹¥¤­¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤âµß¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼



¡¼¡¼²£»³¤µ¤ó
·ò¤¯¤ó¤äÉ÷²Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¡ÖÌò¤ÈËÜµ¤¤Ç¸þ¤­¹ç¤¦»Ñ¡×¤Ë¤â¤¹¤´¤¯»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

ËÍ¤¬·ò¤¯¤ó¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤ê¡¢É÷²Ö¤Á¤ã¤ó¤ËË½ÎÏÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖËÜµ¤¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤Ë¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¼«Ê¬¤Î³Ì¤òÇË¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼

ÈÝÄêÅª¤Ê¿Í¤¿¤Á¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤

ËÜºî¤ÎÃæ¤ÇÈþ¼Ó¤Ï¡Ö¼«¸Êµ¾À·¡×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡×¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²£»³¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£

¡¼¡¼²£»³¤µ¤ó
ËÍ¤Ïº£¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤¹¤´¤¯ËþÂ­¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó100ÅÀ¤À¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢»à¤Ì»þ¤Ë¡Ö³Ú¤·¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ëº£¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤êÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£

º£¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤­Êý¤ËËþÂ­¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼

¡¼¡¼²£»³¤µ¤ó
44Ç¯À¸¤­¤Æ¤­¤Æ¡¢¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â·ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÁ´¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤·¡¢Á´¤Æ¤¬Ì¤Íè¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤Î¤â°­¤¯¤¹¤ë¤Î¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¼¡¼


¼«¿È¤ÎÀ¸¤­Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤­¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¤ÀÚ¤ë²£»³¤µ¤ó¡£

¥¢¥¤¥É¥ë¤âÇÐÍ¥¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤â¤Î¤ò¸À¤¦¿¦¶È¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö²£»³Íµ¡×¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤È¡¢ËÜÍè¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Î¶¹´Ö¤ÇÇº¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£

¡¼¡¼²£»³¤µ¤ó
¥¢¥¤¥É¥ë¤âÇÐÍ¥¤â¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢»¿ÈÝ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤»Å»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£

ÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£

ÈÝÄêÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤ä¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê¿Í¤¿¤Á¤âÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼


¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ä¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤òÀµ²ò¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£

¥Õ¥¡¥ó¤ä¼«Ê¬¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò´Ó¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èý¤ò¤Ò¤½¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤âÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£

Èà¤Î»Å»öÅ¯³Ø¤ÏÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¡¦²£»³Íµ¤é¤·¤µ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

44ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÇ¯¡×

²£»³¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ØSUPER EIGHT¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â³§¡¢µ¯¶È¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¶È¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é°ìÈÌ´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤ê¡¢À¼Í¥¶È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤È¡¢³Æ¡¹¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¼«Í³¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£

¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²£»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤¬Âç¤­¤Ê¼«¿®¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£

¡¼¡¼²£»³¤µ¤ó
ºòÇ¯¡¢Ìµ»ö¤Ë20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢³§¤¬¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤­¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£

Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡Á¡×¤Ê¤ó¤ÆÎå¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼

¡¼¡¼²£»³¤µ¤ó
¤ß¤ó¤Ê¥¬¥ó¥¬¥ó¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÂç¤­¤¯¤Ê¤í¤¦¤¼¡ª¤Ã¤ÆËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£

¤¿¤À¤¦¤Á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Ã¯¤âµÙ¤â¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤ÈµÙ¤ß¤â¼è¤ì¤è¡Á¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë
¡¼¡¼

²£»³¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢2025Ç¯¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÇ¯¤Ë¤¹¤ë¡×¤È·è°Õ¤·¡¢5·î¤Ë¤Ï¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØROCK TO YOU¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£

½é¤á¤Æ¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ä¡¢¥½¥í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¯Â­¡¢¥½¥í¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØSUPER EIGHT¡Ù·ëÀ®20¼þÇ¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¥½¥í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤À¡£

¡¼¡¼²£»³¤µ¤ó
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬º£Ç¯¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö²£»³¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¥½¥í¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÇ¯¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çº£²ó¤Î¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤Î½Ð±é¤ÎÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£

ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Í§ÌéÌò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥¸¤«¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤­Ä©Àï¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£

¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¹¤´¤¯Ç»Ì©¤Ê»£±Æ´ü´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼

44ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤â¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÀÑ¤ß½Å¤ÍÂ³¤±¤ë²£»³¤µ¤ó¡£

¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ëÅÙ¤Ë¡¢¤½¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤­¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é±þ±ç¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£

¡Ö¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤É¸å²ù¤Î¤Ê¤¤Èà¤ÎÀ¸¤­Êý¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤¼«Ê¬¤è¤ê¼þ°Ï¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤­¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£


²£»³ Íµ¤µ¤ó
1981Ç¯5·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SUPER EIGHT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£2004Ç¯¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ØÏ²²Ö¤¤¤í¤ÏÀá¡Ù¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¡¢»Ê²ñ¡¢ÉñÂæ¤Î´ë²è¡¦±é½Ð¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£25Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖROCK TO YOU¡×¤ò1Ç¯´Ö¸ÂÄê¤Ç»ÏÆ°¡£¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCK TO YOU¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Á´¹ñ11ÅÔ»Ô¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤òÍ½Äê¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡ÁÌ¤Á³ÈÈºáÀøÆþÁÜºº¡Á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÇÒ·¼¡¢Éã¾åÍÍ¡Ù¡Ê2007Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÍ­´×¶æ³ÚÉô¡Ù¡Ê07Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥¯¥¤¥º¥·¥ç¥¦¡Ù¡Ê09Ç¯¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¿åµå¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¡Ù¡Ê14Ç¯¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØON °Û¾ïÈÈºáÁÜºº´±¡¦Æ£Æ²ÈæÆà»Ò¡Ù¡Ê16Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø·è»»¡ªÃé¿ÃÂ¢¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¿¥í¡¼¤Ï1¿ÍÊë¤é¤·¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¤¾¤è!¥³¥¿¥í¡¼¤Ï1¿ÍÊë¤é¤·¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì!¡Ù¡Ê22¡Á23Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£11Ç¯¤è¤ê¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¤ÎÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë


¼èºà¡¦Ê¸¡¿¸÷Ã«ËãÎ¤¡ÊÊÔ½¸Éô¡Ë¡¡»£±Æ¡¿ÀÖ¾¾ÍÎÂÀ

ºîÉÊ¾ðÊó

Amazon Original ¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù6·î27Æü(¶â)¤è¤êËè½µ¶âÍËÆüÇÛ¿®


¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Í¥¤·¤¹¤®¤ëÀ­³Ê¤ÎÈþ¼Ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¼þ¤ê¤Î¹¬¤»¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ë¡ÖÏÆÌò¡×¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£ ¿ÆÍ§¤ÈÉ×¤ò¿®¤¸¿Ô¤¯¤·Â³¤±¤¿Ëö¡¢Æó¿Í¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ ¤·¤«¤·µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢10Ç¯Á°¤Î²áµî¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ ÆóÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö¤¤¤¤¿Í¤ÎÏÆÌò¡×¤ò¼Î¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÊª¸ì¤Î¡Ö¼çÌò¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤­¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£ Éü½²¤È¤·¤Æ¡¢Î¢ÀÚ¤ê¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿ÆÍ§¤ÈÉ×¤ò·ëº§¤µ¤»¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢Æó¿Í¤òÇËÌÇ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¡£ ¤È¤³¤í¤¬¡¢°ìÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿»Å»öÀè¤ÎÉôÄ¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢ Èþ¼Ó¤Î¿´¤Ë»×¤ï¤ÌÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ Éü½²¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤­¿Ê¤àÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉôÄ¹¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èþ¼Ó¤Ï¡¢ ËÜÅö¤Î¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£

¥­¥ã¥¹¥È:
¾®¼ÇÉ÷²Ö º´Æ£·ò
²£»³Íµ ÇòÀÐÀ»
ÅÄÈªÃÒ»Ò ¹õºê¥ì¥¤¥Ê ¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé À¶¿å¿­ °ÂÉôÁï»Ò ÄÅÅÄ´²¼£
¸¶ºî: LINE ¥Þ¥ó¥¬ ¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×(ºî¼Ô:sungsojak)
´ÆÆÄ:¥¢¥ó¡¦¥®¥ë¥Û
µÓËÜ:ÂçÅçÎ¤Èþ
´ë²è:CJ ENM Japan¡¢STUDIO DRAGON
À©ºî:JAYURO PICTURES ENT.¡¢¾¾ÃÝ»£±Æ½ê

ºîÉÊ¥Ú¡¼¥¸ ¡¿ ¸ø¼°X

© 2025. CJ ENM Japan / STUDIO DRAGON all rights reserved
¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤µ­»ö