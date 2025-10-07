9回のピンチを2球でしのいだ

【MLB】ドジャース 4ー3 フィリーズ（日本時間7日・フィラデルフィア）

ドジャース・佐々木朗希投手が6日（日本時間7日）、敵地で行われたフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ第2戦で1点リードの9回2死一、三塁から登板した。首位打者のトレイ・ターナー内野手を抑え、ポストシーズンで2試合連続セーブをマークした。試合後の会見では「前回登板よりは時間があった。準備ができていた」と登板を振り返った。

ドジャースは3点リードで迎えた9回からマウンドにあがったブレイク・トライネン投手が1死も取れずに2失点した。その後、アレックス・ベシア投手が2死を奪い一、三塁となったところで佐々木が起用された。

強打者のターナーに真っ向勝負を挑み、1ボールからの2球目の内角へ99.3マイル（約159.8キロ）のフォーシームを投げ込んだ。詰まった当たりの二ゴロに仕留めた。第1戦に続く2試合連続セーブを挙げた。

佐々木は「先発投手が毎回、いい投球をしてくれる。良い準備をしてマウンドにいくことだけを考えています」と、まだ不慣れなブルペンの調整について明かした。「休みの日も投げてみたり、感覚を試しながら。（連投は）行けそうだな、という感覚はあります」と、連投にも自信をのぞかせた。（Full-Count編集部）