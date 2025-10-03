215万円から！ スズキ新型「コンパクトSUV」発表！ 精悍顔×「大幅刷新の内装」がイイ！ “新たなパワトレ”で「リッター約23キロ」に進化！ 装備拡充で実用性アップの新型「クロスビー」従来となにが違う？

サイズ感はそのままに、内外装が大幅進化！

2025年10月2日、スズキは新型「クロスビー」を同日発売すると発表しました。

2017年の登場以来、個性的な存在感を放ってきたコンパクトSUVが、今回のビッグマイナーチェンジによって大きな進化を遂げています。

従来モデルからどのような点が変わったのでしょうか。

新デザインのホイールも特徴的！従来モデルから変わったところとは？

まずサイズについてです。ボディ寸法は全長3760mm×全幅1670mm×全高1705mm、ホイールベース2475mmと従来モデルから変更はありません。

しかし室内寸法は長さ2165mm×幅1405mm×高さ1280mmとなり、従来比で長さが10mm短縮され、幅が50mm拡大された点が特徴です。

次にエクステリアです。従来型は軽SUV「ハスラー」を思わせる、丸みを帯びた愛嬌あるデザインが特徴でした。

一方で新型はフロントマスクを水平基調とし、角張った造形を採用することで、よりSUVらしい力強さを表現しています。

U字型のLEDデイライトを組み込んだ単眼ヘッドライトや、「X」をモチーフとした新デザインの16インチアルミホイールも加わり、全体として大人びた印象に変化しました。

リアもバンパーデザインやコンビネーションランプの意匠が刷新され、前後の統一感が高められています。

従来の「かわいらしさ」を残しつつ、より逞しさを前面に打ち出したと言えるでしょう。

そして内装は全面的に改良されています。新型ではインパネやドアトリムを一新し、SUVらしい力強さと上質感を演出。

フロントドアトリムとインパネを一体的にデザインすることで、広がりのある空間を実現しています。

さらにレザー調や撥水ファブリックのシート表皮を採用するなど、質感と実用性の両立が図られています。

パワートレインも大きく変更されました。従来は1リッター直噴ターボとマイルドハイブリッドの組み合わせでしたが、新型では1.2リッター自然吸気エンジンとマイルドハイブリッドを採用。

トランスミッションも新開発のCVTに置き換えられています。

これらによって燃費性能もWLTCモードで18.2km／Lから22.7km／L（いずれも2WDモデル）へと大幅に改善。

街乗りや日常使いを重視するユーザーには嬉しい進化といえるでしょう。

安全装備も充実しています。従来からスズキの先進安全装備「セーフティサポート」を搭載していましたが、新型ではブラインドスポットモニターやリアクロストラフィックアラートを新たに採用。

さらに電動パーキングブレーキも加わり、操作性や利便性が向上しました。

価格は装備充実に伴い上昇しており、215万7100円から250万300円（消費税込み）に設定されています。

従来モデルに比べ10万円から25万円程度の値上げとなりますが、その分、安全性・快適性・質感の面で確かな価値が付与されています。