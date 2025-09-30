ÂçÃ«æÆÊ¿ÂÐºö¤Ï¡Ö¶µ¤¨¤ë¥ï¥±¤Ê¤¤¡×¡¡Ì¾¾¤Ï·Ù²üMAX¡Äµ¼Ô¤Ø¥Ë¥ä¥ê¡ÖÈà¤Ë¶µ¤¨¤ë¤À¤í¡ª¡×
¥ì¥Ã¥º¤Î¥Õ¥é¥ó¥³¡¼¥Ê´ÆÆÄ¤¬WCSÁ°Æü²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À
¡¡¥ì¥Ã¥º¤Î¥Æ¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¡¼¥Ê´ÆÆÄ¤¬29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤¬¡Ö¶µ¤¨¤ë¥ï¥±¤Ê¤¤¤è¡ª¡¡·¯¤¬Èà¤Ë¶µ¤¨¤ë¤À¤í¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥³¡¼¥Ê´ÆÆÄ¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢º£µ¨¤«¤é¥ì¥Ã¥º´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò2ÅÙÀ©ÇÆ¤·¡¢¸½Ìò2°Ì¤ÎÄÌ»»2033¾¡¤ò¸Ø¤ëÌ¾¾¡£ÂçÃ«¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿2018Ç¯¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Ç¡¢Æ±Ç¯¤ÏËÜµòÃÏ¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç1»î¹ç2È¯¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÏÓ¤ò¿¤Ð¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¤é¡¢¡ÊÂÇµå¤¬¡Ë¤È¤ª¡¼¡¼¤¤½ê¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤ÈÂÐÀï¤òÁ°¤Ë·Ù²ü¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÈà¤ÏºÇ¹â¤Î1¿Í¡£À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤À¡×¤ÈÂçÀä»¿¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë