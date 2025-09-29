ファッションブランド「merry jenny」（メリージェニー）が、人気キャラクター「ミッフィー」の「nijntje」（ナインチェ）デザインを使用したコラボレーションアイテムを、9月24日（水）から予約販売している。

merry jennyのミッフィーコラボレーションに、70周年記念ナインチェデザインが初登場！

今回はミッフィーの生誕70周年を記念して、1955年にオランダで出版されたミッフィーの初めての絵本「nijntje」（ナインチェ）のイラストを使用したコレクションが初登場。「ナインチェ」はオランダ語で「うさちゃん」という意味で、ふわふわのぬいぐるみをモチーフにしたアイテムが多数ラインアップしている。

大きくナインチェをあしらった「もこもこナインチェスウェット」（9350円）は、ふわふわな触り心地で袖にはリボンが付いている。グレーとブラックの2色展開でゆったりとしたサイズ感になっている。

もこもこナインチェスウェット（9350円）

人気のもこもこトートシリーズの「もこもこナインチェfamily bag」（8800円）は、ナインチェとおとうさんとおかあさんの顔が並んだデザインで、アイボリーとブラックの2色がお目見えしている。

もこもこナインチェfamily bag（8800円）

また、キルトミニバッグにナインチェが並んだ「もこもこナインチェミニトート」（7150円）や、ナインチェのぬいぐるみをそのままバッグにしたような「もこもこナインチェbag」（9350円）、スマホに取り付けられる「もこもこナインチェスマホグリップ」（3850円）も登場している。



merry jennyとミッフィーがコラボレーションした、ナインチェデザインのコレクションは、RUNWAY channel、ZOZOTOWNにて予約販売を行っている。価格は税込み。

もこもこナインチェミニトート（7150円）

もこもこナインチェbag（9350円）