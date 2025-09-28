練習中に大谷と談笑したイチロー氏

【MLB】ドジャース 5ー3 マリナーズ（日本時間28日・シアトル）

マリナーズのイチロー氏は27日（日本時間28日）、本拠地・ドジャース戦前に大谷翔平投手と再会した。打撃練習の守備中に大谷と談笑。この様子にロサンゼルスの放送局も「試合に出場できそうですね」とイチロー氏について語っていた。

この日がレギュラーシーズン最終カードとあり、大勢の報道陣やファンが詰めかける中で、日本のレジェンド2人が談笑。帽子をとった大谷は何度も頭を下げていた。3分間談笑し、最後は両者笑顔で終了した。

この様子が試合中に流れると、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」も注目。実況のスティーブン・ネルソン氏は「イチローはこの夏、日本人としては初めての米野球殿堂入りを果たしました。でも、彼は変わることはありません。マリナーズの試合があるので、フルユニ姿のイチローがいます。つまり、外野でボールを追っかけていました」と話した。

続けて解説を務めた元米ソフトボール代表・アテネ五輪金メダリストのジェシカ・メンドーサさん「必要であれば試合に出場できそうですね」と説明。ネルソン氏も「できるでしょう」と断言していた。（Full-Count編集部）