¥í¥·¥¢¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï27Æü¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç±éÀâ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÁê¼¡¤°Ãæ¡¢NATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤Ø¤Î¹¶·â¤Î°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï27Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç±éÀâ¤·¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤¬Áê¼¡¤®¡¢¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö²áµî¤â¸½ºß¤â¡¢¥í¥·¥¢¤ËNATO½ô¹ñ¤Ø¤Î¹¶·â¤Î°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤à¤·¤í¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÀïÁè¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÀªÎÏ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ë¿¯Î¬¤Ë¤âÃÇ¸Ç¡¢ÊóÉü¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÂ¦¤ò¶¯¤¯¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¡¢NATO¤Ç¥í¥·¥¢¤ÎÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö²æ¤¬¹ñ¤ÎÎÎ¶õ¤Ç¡¢²¿¤é¤«¤ÎÈô¹ÔÊªÂÎ¤ò·âÄÆ¤¹¤ë»î¤ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£