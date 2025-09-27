ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î164¥¥í¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ê¤é¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡°æ¸ý»ñ¿Î»á¤¬¼õ¤±¤¿¾×·â¡ÖÁÇ¼Á¤¬°ã¤¦¡×
¡¡Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°æ¸ý»ñ¿Î»á¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖFull-Count LAB¡ÝÃµµá¤Î¥«¥±¥é¡Ý¡×¤ÇÅêÂÇÆóÅáÎ®Éü³è¤Ç¸«¤»¤¿À¨¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö164¥¥í¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡¡¤µ¤é¤ËÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡2023Ç¯9·î¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¸å¡¢º£Ç¯¤Î6·î16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¡¢3ÀïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¤Î½é²ó¤Ë101.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó163.7¥¥í¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤ÇµåÂ®¤¬Íî¤Á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¾×·âÅª¤Ê½ÐÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉáÄÌ¤Ê¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¤Î¤¬¤ª¤½¤é¤¯ÂçÃ«Áª¼ê¡×¡£¾ï¼±¤òÄ¶±Û¤·¤¿Ç½ÎÏ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¤è¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ø²¶¤â¤¦Åê¼ê¤ä¤á¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÄÌ¾ï¤Ï¼ÂÀï·Á¼°¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤«¤é¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÎÄ´À°ÅÐÈÄ¤ò·Ð¤ÆÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÀþ¤Ë·ç¤«¤»¤ÌÂ¸ºß¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¥é¥¤¥ÖBP¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î»î¹ç¤ÇÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤«¤é½ù¡¹¤ËÅêµå²ó¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Ä´À°ÊýË¡¤âµ¬³Ê³°¤À¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¥é¥¤¥ÖBP¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ç¤Î½ÐÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦²ø²æ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´¤¯ÁÇ¼Á¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤ê164¥¥í¤ò½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡£¤³¤ÎÊÕ¤¬°ìÈÖ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´¤¯¤¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÂçÃ«¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë°ÂÅÈ¤·¡¢²þ¤á¤Æ¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£ÂçÃ«°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ëÅêÂÇÆóÅáÎ®Ä©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ì¤ëÁª¼ê¡£¤½¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³Í¤ì¤ë¤°¤é¤¤¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÂçÃ«¤Î°Û¼¡¸µ¤Ö¤ê¤ò¶¯Ä´¡£»×¤ï¤º¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ËÍ¤¿¤ÁÈ¾Ê¬¤·¤«»Å»ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼«µÔÅª¤Ë¸ì¤ê¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÄ©¤à¡£ÂçÃ«¤¬¤É¤ó¤Ê³èÌö¤Ç¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë