大谷翔平の54号を祝い、日清製粉ウェルナが「SHO-TOWER」更新

【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）

積み重ねた続けた“パンケーキ”がついに規定の枠に収まらなくなった。ドジャース・大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場。4回に自己最多となる54号2ランを放ち、地区優勝に貢献した。日本のスポンサー企業も“盛り盛り”の投稿で4試合ぶりの一発を祝った。

大谷は4点リードで迎えた4回1死三塁の第3打席で、右腕クリスマットの低めに落ちるチェンジアップを捉えてチェイスフィールドの名物プールに54号を届けた。打球速度102.3マイル（約164.6キロ）、飛距離406フィート（約123.8メートル）、角度29度のアーチは地区優勝を引き寄せる一打となった。

快音から約4時間後、大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは「朝起きたら、やったーーーー 地区優勝おめでとうございます!! 嬉しすぎて生クリームを高く盛りすぎちゃいました」のコメントとともに、山盛りの生クリームにカラフルなチョコスプレーをかけた“特注画像”を公開した。

日清製粉ウェルナは、大谷が本塁打を打つと、同じ数のパンケーキを積み上げた画像を載せて祝福する「SHO-TOWER」を今季からスタートしX（旧ツイッター）で話題となっている。

この日も投稿を見たファンからは「先っぽが見えない」「もっと高くなーれ」「ピサの斜塔状態へ」「モリモリ最高」「綺麗に積み上がっている」「トッピングも大きくなってる」「ホイップクリームがてんこ盛り」「頂点はワールド・シリーズを獲得するまでは見せない」と、届けられたパンケーキの高さに驚くコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）