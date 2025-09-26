¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¡×È¯¸À¤Ëº¤ÏÇ¡¡¾åÈ¾¿È¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍç¡ÄÆüÊÆÇú¾Ð¡ÖºÇ¹â¤À¤è¾Ð¡×
¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¼«¿È13ÅÙÌÜ¤ÎÃÏ¶èV¤òÃ£À®
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 8¡¼0 D¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡È»×¤¤¡É¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤¬Èþ¼ò¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ëÃæ¡¢ÄÌ»»222¾¡¤ò¸Ø¤ë¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÄÁÈ¯¸À¤Ë¡ÖºÇ¹â¤À¤è¾Ð¡×¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã¤¦¤±¤ë¡×¤ÈÆüÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï19Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ÇËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï9²ó¤«¤éµß±çÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¶ì¶¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òµß¤¦¡ÈÃËµ¤¡É¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÀ¼¤ò½Ð¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¾åÍç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶¸´îÍðÉñ¡£¥Ê¥¤¥ó¤Ë¹¶·â¤·¡¢¼«¤é¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¸µ¥é¥¸¥ª¶É¡ÖAM 570 LA Sports¡×¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ð¥Ã¥»¡¼¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢´é¤òÀÖ¤é¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¥´¡¼¥°¥ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡¥·¥ã¥Ä¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡¥Ñ¥ó¥Ä¤À¤Ã¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤¬²¼Ãå¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤«¥º¥Ü¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â»×¤ï¤ºÊ®½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏÍú¤¤¤Æ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¾Ð¡×¡Ö¤À¤«¤é¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¤Ï¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¡×¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼ºÇ¹â¤À¤Ê¤ª¤¤¡×¡Ö¸À¤¦¤³¤È¤¬°ã¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡2008Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¤³¤ì¤Ç¼«¿È13ÅÙÌÜ¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£3ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ø¡¢º¸ÏÓ¤ò¿¶¤ë³Ð¸ç¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë