ド軍は4年連続地区V…シャンパンファイトで大騒ぎ

【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）

ドジャース・大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場し、自己最多に並ぶ54号2ランは放つなど、勝利に貢献した。チームは4年連続23回目の地区優勝を果たし、シャンパンファイトで喜びを分かち合った。大谷の一問一答は以下の通り。

――今の心境は。

「ここまで目指して頑張ってきたので、最後しっかり決めれられてよかったです」

――今季1度目のシャンパンファイト。

「先ほども言いましたが、ここを目指してやってきたので、まだポストシーズンで先ありますけど。はい、今日はしっかり楽しんで、明日以降もまた頑張りたいなと思います」

――54号は自己最多タイ。

「あの打席はよかったですし、前の打席でいいところで打てなかった、なんとか取り返せてよかったです」

――今季は二刀流も復活した。

「ちょっと出遅れはしましたけど。はい、これから先に合わせて後半やってきたつもりなので、しっかりと仕事ができるよう頑張りたいなと思います」

――ワイルドカードへ向けて。

「まだどういうふうに進んでいいかわからないですけど、本当に自分の仕事、一人一人がやるべきことをやれば必ず勝てると思うので、頑張っていきたいなと思います」

――54号の感触。

「よかったです。あの外野フライを打てればいいなと思っていたので」

「ここからは個人の成績よりもチームの成績が一番大事」

――家族への感謝、周囲の支えは。

「もちろん球場以外でも、いろんな人に支えてもらっているので、感謝したいですし、球場の中でも、フィールド外のところでも、いろんな人に支えられている日々が続いているので。まだもう少しですよね。そういう裏方の人たちと一緒に頑張りたいと思います」

――打撃の状態。

「少しずつ良くなってきているのかなとは思うので、あともう少し良い流れに乗れるのかなと思っている。あと3試合ですか、最後ありますけど、そこでしっかりと準備して臨めればいいんじゃないかと思います」

――今年のドジャースの印象。

「うーん、毎年ですけど、離脱者もいたり、なかなか自分も含めてね、いい時期がなかったりとかっていう中で、みんなが本当に一人一人支えあってここまで来れたのかなと思うので、それはポストシーズン（PS）も変わらないと思いますし。本当にここからは個人の成績よりもチームの成績が一番大事なので、みんな一丸で頑張りたいと思います」

――山本由伸について。

「1年間、本当にローテーションを実質1人だけ守ってフルシーズンで投げてくれたと思う。本当にチームのエースだと思っていますし、みんなそういう期待の中で、今日もいいピッチングをしてくれたのは、ポストシーズン（PS）にもいくにあたってもすごい喜ばしいことだと思う。本当に素晴らしいシーズンだったと思います」はい、大変ありがとうございました。（Full-Count編集部）