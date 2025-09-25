瀧脇さんはDeNAファンとしても有名

人気アイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」が22日、エスコンフィールドで行われた日本ハム-ロッテ戦に来場した。ファーストピッチセレモニーやきつねダンスを披露し、「かわいすぎる」「天使ですか」と話題を呼ぶ中でメンバーが思いを明かしている。

同戦では高松瞳さんがファーストピッチセレモニーに登場。マウンド後方では他のメンバーが見守る中で投球するも、大暴投に赤面していた。そして5回表が終わると、きつね耳のカチューシャをつけた「＝LOVE」のメンバーがフィールドに現れ、ファイターズガールと共に華麗なダンスを披露した。

「＝LOVE」のメンバーはプロ野球ファンの“ガチ勢”がいることでも注目されている。瀧脇笙古さんは大のDeNAファンで、2023年にはファンフェスティバルのMCを担当。今年6月18日のDeNA-西武戦（横浜）では念願叶って始球式に登場し、メンバーが見守る中でノーバウンド投球を披露した。また、広島ファンの山本杏奈さんも17日の広島-阪神戦（マツダ）で始球式に登場。大暴投になったが、場内からは拍手が送られた。

瀧脇さんはイベントを終えて自身のインスタグラムを更新。きつね耳を付けた様子をアップし、「交流戦で行ったエスコンでライブが出来てとても楽しかったです きつねダンス踊ってみたかったので嬉しかったぁ 瞳ファーストピッチお疲れ様 今回もユニフォームは045 TAKIWAKI にしました！」と綴った。ファンからも「きつねさん似合ってるよ」「きつねしょこひとみん尊すぎる」「きつねしょこほんまに可愛い」「もう可愛くなりすぎてつらい」と称賛の声が寄せられている。（Full-Count編集部）