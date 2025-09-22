ºÇÂ®164¥¥í¡ÄÅìËÌÊ¡»ãÂç¡¦ËÙ±Û¤¬»ÖË¾ÆÏÄó½Ð¡¡Áª¼ê¸¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤â¡¢Âç³Ø»øJ¤«¤é¤âÂ³¡¹
ÆüÂç¡¦Ã«Ã¼¤âÄó½Ð¡ÄÂç³Ø¤Ï97¿Í¤Ë
¡¡Á´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï22Æü¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¥×¥í»ÖË¾ÆÏÄó½Ð¼Ô°ìÍ÷¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤«¤é¤ÏËÙ±Û·¼ÂÀ¡¢Ý¯°æÍêÇ·²ðÎ¾Åê¼ê¤é4¿Í¤¬Äó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ËÙ±Û¤Ïºë¶Ì¡¦²ÖºéÆÁ±É¹â¤«¤éÅìËÌÊ¡»ãÂç¤Ë¿Ê³Ø¡£Èó¸ø¼°¤Ê¤¬¤éºÇÂ®164¥¥í¤ò·×Â¬¤¹¤ë¹äÏÓ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Ý¯°æ¤Ïº£Ç¯¤ÎÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç4»î¹ç23²ó¤òÅê¤²ËÉ¸æÎ¨1.96¡£ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤ò7Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢ºÇÍ¥½¨Åê¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âÅìËÌÊ¡»ãÂç¤«¤é¤ÏÂç¿¹´´ÂçÅê¼ê¡¢¿·ÊÝçýÎÉÆâÌî¼ê¤¬Äó½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Ë¤âÆüÊÆÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÆüÂç¤ÎÃ«Ã¼¾¸àÆâÌî¼ê¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢97¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë