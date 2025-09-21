【TWS×WEGO】2025秋冬コレクション♡限定アイテムと特典も登場

この秋冬、WEGOにフレッシュな風を届けるのは、SEVENTEENの弟分として注目を集める6人組ボーイグループ「TWS」。2025 AUTUMN & WINTERのビジュアルモデル就任を記念して、オリジナルアイテムや限定ノベルティ、さらに特別版のWEGO Magazineが登場します。全国の店舗やオンラインで楽しめる特別企画は、TWSファンはもちろん、この秋冬のファッションをアップデートしたい人におすすめです♡

TWS×WEGOオリジナルアイテム全ラインナップ

TWS グラフィックTシャツ

価格：4,399円（税込）

サイズ：M／L（カラー：ネイビー／オフホワイト）

TWS グラフィックボーダーロングTシャツ

価格：5,499円（税込）

サイズ：M／L（カラー：ネイビー／Dグリーン）

TWS グラフィックZIPパーカー

価格：6,599円（税込）

サイズ：M／L（カラー：ネイビー／アッシュグレー）

TWS グラフィックソックスセット

価格：2,199円（税込）

サイズ：F（25～27cm）（カラー：ネイビー／オフホワイト（2足セット））

TWS キーチェーン

価格：1,649円（税込）

カラー：シルバー

TWSの就任を記念して登場するオリジナルアイテムは全5種。

さらに、スペシャルオリジナルアイテムとして冬にぴったりのアウター＆マフラーが登場。

TWS グラフィックPUスタジャン

価格：14,299円（税込）

サイズ：M／L（カラー：ブラック）

TWS グラフィックチェックストール

価格：5,499円（税込）

カラー：チェック柄

どれも今回だけのオリジナルロゴをあしらった特別デザインです♪

限定ノベルティ＆WEGO Magazine特別版

税込7,000円以上購入すると、オリジナルピンバッジをプレゼント。さらに、11月14日からは撮り下ろしビジュアルをまとめた「WEGO Magazine TWS特別版」も配布されます。

配布はWEGO全店舗とオンラインストアで実施され、いずれも数量限定。アプリ会員登録とクーポン提示が条件となります。TWSの世界観をより身近に感じられるスペシャルな特典は見逃せません♡

全国店舗でTWSビジュアル＆限定放送も

10月17日から、全国のWEGO店舗でTWSのビジュアルが掲出スタート。一部店舗では大型パネルやウィンドウ掲出も予定されています。

さらに、店内放送ではTWSからの特別メッセージを期間限定でお届け。

第一弾は9月20日～10月16日、第二弾は10月17日～12月15日に放送される予定です。ファッションとともにTWSの存在を存分に楽しめる内容となっています。

まとめ♡TWSと一緒に楽しむ秋冬スタイル

TWSとWEGOが届ける2025 AUTUMN & WINTERは、特別感あふれるアイテムやノベルティ、そして店内演出まで充実。ファンはもちろん、秋冬のおしゃれをもっと楽しみたい人にもおすすめの企画です。

全国の店舗やオンラインで展開されるこのコレクションで、あなたもTWSと一緒に新しい季節を楽しんでみませんか？♡