¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏËÜµòÃÏ¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óËÜµòÃÏºÇ½ªÅÐÈÄ¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢MLB¥Õ¥¡¥ó¤ÏÉáÃÊ¤È¤Î¡È°ã¤¤¡É¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú18Ç¯¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏÁ°Æü18Æü¡ÊÆ±19Æü¡Ë¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï20»î¹çÅÐÈÄ¤·¤Æ10¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.53¡£Á°Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÎÉ¤¤Åêµå¤ò¤·¤¿¤¤¡£»î¹ç¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤Ç¡¢¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡£½¸Ãæ¤·¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÈÂç°ìÈÖ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Ãæ·Ñ¤ÏNHK-BS¤Ç´ðËÜÅª¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏNHK¤ÎÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£Æü¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¥«¡¼¥·¥ç¥¦¸½ÌòºÇ½ª»î¹ç¤«¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ä¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÃÏ¾åÇÈ¤«¤¨¡¢¤Þ¤¸¡©¡×¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬°úÂà¤À¤«¤éÃÏ¾åÇÈ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¡ÖÅÚÍË¤Ê¤Î¤ËBSÈÖÁÈÉ½¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀïÌµ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤éÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤·¤¿¤«¡×¡Öº£Æü¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»î¹ç¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤¢¤ë¤Î²¿¸Î¤Ê¤ó¤ä¤í¤¦¡©¤È»×¤Ã¤¿¤é¥«¡¼¥·¥ç¥¦Áª¼ê¤¬Åê¤²¤ëÆü¤À¤«¤é¤«¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÈÊÑ¹¹¡É¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏËþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿ºÇ½ªÅÐÈÄ¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤ëÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë