¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÈïÃÆ¡¡ËÜµòÃÏºÇ½ªÅÐÈÄ¡¢LA¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÈÄÀÌÛ¡É
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óËÜµòÃÏºÇ½ªÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½é²óÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤À¡£½é²ó¡¢ÀèÆ¬¡¦¥é¥â¥¹¤Ë3µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£º¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤à18¹æÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤Ë¤ï¤¤¤Æ¤¤¤¿ËÜµòÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤â¥·¡¼¥ó¤ÈÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú18Ç¯¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏÁ°Æü18Æü¡ÊÆ±19Æü¡Ë¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï20»î¹çÅÐÈÄ¤·¤Æ10¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.53¡£Á°Æü18Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÎÉ¤¤Åêµå¤ò¤·¤¿¤¤¡£»î¹ç¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤Ç¡¢¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡£½¸Ãæ¤·¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë