山本杏奈さんの始球式のグラブに「黒田博樹」

人気アイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」のメンバーである山本杏奈さんが17日、マツダスタジアムで行われた広島-阪神戦の始球式に登場した。松山竜平外野手と同じ「55」番のユニホームに赤いスカートで登場したが、ファンが注目したのは他の部分だった。

雨による影響があったのか、左足を大きく上げて投じた一球は大きくそれて、打席に入った近本の背後を通過する“暴投”に。しかし、笑顔で役目を全うした山本さんにスタンドからは温かい拍手が送られた。

そんな中、ファンが注目したのは、グラブの文字。赤いグラブには「黒田博樹」の4文字が記されていた。黒田氏が現役時代使用していたSSKのグラブで、親指部分に発見されたレジェンドの名前には「ほえー」「なに!?」「えぇ!?!?!?!?」と驚きの声が上がっていた。

山本さんは広島出身のカープファン。登板が発表された際には「ずっと夢だったカープの始球式をさせていただけること本当に嬉しいです。地元広島、そしてカープへの愛をボールに込めて一生懸命投げたいと思います！ そして勝利を願い全力で応援させていただきます！」とコメントしていた。（Full-Count編集部）