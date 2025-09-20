¡Ö»ä¤¬ÉÔÎÑ¤·¤Æ¡Ä¡×Î¥º§Êó¹ð¤·¤¿¤é¡¢¸µ¥µ¥ìºÊ¤Î¾å»Ê¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î²óÅú¡ÃÉÔÎÑ¤·¤ÆÉ×¤Ë¿Æ¸¢¤ò¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿#5¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
Î¥º§Êó¹ð¤È»ºµÙÁêÃÌ¤Î¤¿¤á¡¢¸µ¡Ö¥µ¥ìºÊ¡×¤Ç¡¢Î¥º§·Ð¸³¼Ô¤Î¾å»Ê¡¦°É¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡¢Î¤»Ò¡£°É¤«¤é¡ÖÉÔÎÑ¤·¤¿»ö¼Â¤ÏÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ï¤ì¡Ä¡£
¾å»Ê¤Î¤¤Ó¤·¤¯¤â²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ
°É¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤ÎÏÃ¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡ÖÁ°Âô¤µ¤ó¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤ï¡Ä¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤âÈó¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢»ä¤â¥µ¥ìºÊ¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¿È¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Á°Âô¤µ¤ó¤Î¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍÆÇ§¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
Àé²Ö¤µ¤ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢°É¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤¤Ó¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤Î·Ð¸³¤«¤é¤¯¤ë½Å¤ß¤È¡¢»ä¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ê¿Í¤Ç¡ÄÍ¥¤·¤¯¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ê²°¤µ¤ó¤Ç¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×
°É¤µ¤ó¤Ï¾¯¤·¥á¥¬¥Í¤ò¤º¤é¤·¤Æ¡¢¤¦¤Ä¸þ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤À¤ì¤·¤â´Ö°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡×
¤½¤ì¤«¤é¡¢¹ÈÃã¤ò¤¹¤¹¤ê¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ä¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡Öº£¸å¡¢Çº¤ó¤À¤ê¡¢¶ì¤·¤ó¤À¤ê¤·¤¿¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¼þ°Ï¤Î¿Í¤òÍê¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¾å»Ê¤È¤·¤Æ¡¢Í§¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤«¤é¡×
°É¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¼ê¤ò¤½¤Ã¤È°®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ °É¤µ¤ó¤Î¤¤Ó¤·¤¯¤â²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊì¡×¤Ë¤Ê¤ë·è°Õ
¡ÖÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡¢»ä¤Î¿´¤Î¼å¤µ¤¬¾·¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡Ä¡×
Àé²Ö¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ë¡Ä¡£¥Þ¥â¥ë¤Ï¡ÖÊì¿Æ¤Ï¼«Ê¬¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤«»×¤¦¤À¤í¤¦¡£¤ª¤Ê¤«¤Î»Ò¤Ï¡¢¡ÖÉÔÎÑ¤·¤¿Êì¿Æ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦»×¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ä¡£¡ÖÊì¿Æ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢ÂÛÆ°¤ò´¶¤¸¤ë¤¿¤Ó¡¢¥¨¥³ー¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤³¤Î»Ò¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡¢Êú¤¤·¤á¤¿¤¤¡¢¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¤È´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤¦¤½¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡£
¡Ö»ä¤Î¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢µö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Þ¥â¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¶¯¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢»ä¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¤Ê¤«¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÎÏ¶¯¤¯¤¦¤´¤¤¤¿¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£ »ä¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÛÆ°¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤Ê¤«¤Ë¤½¤Ã¤È¼ê¤òÅö¤Æ¤¿¡£
¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡Ä¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¤³¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¥Þ¥â¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ»ä¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¶¯¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Þ¥â¥ë¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤ëÆü¤ò¿®¤¸¤Æ¡£¥Þ¥â¥ë¤¬¡Ä¤ª¤Ê¤«¤Î»Ò¤¬¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£
»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ì¤Íè¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤¬¤¡§²á¤Á¤òÇ§¤á¡¢Ì¤Íè¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯³Ð¸ç
¸µ¡Ö¥µ¥ìºÊ¡×¤Ç¡¢Î¥º§·Ð¸³¼Ô¤Î¾å»Ê¡¦°É¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡¢Î¤»Ò¡£°É¤«¤é¡ÖÉÔÎÑ¤·¤¿»ö¼Â¤ÏÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ï¤ì¤ë¤â¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¥¹¥Æ¥¤Ê¿Í¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÔÎÑ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ËÁÛÁü¤ò¤á¤°¤é¤»¡¢¡Öº£ÅÙ¤ÏÊú¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢ÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¦¡¢¿´¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤ì¤·¤â¡¢´Ö°ã¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢¤É¤¦Î©¤ÁÄ¾¤ë¤«¡Ä¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¤«¡Ä¡£¤½¤Î¿Í¤Î³Ð¸ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼«Ê¬¤Îºá¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÊì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¡¢Î¤»Ò¡£º£ÅÙ¤Ï¡¢¡ÖÆ¨¤²¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÍê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤µ¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤ä¾å»Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤«¤¬Å¾¤ó¤À»þ¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤ë¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÂÎ¸³ÃÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¥ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤ËÊÔ½¸Éô¤¬ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÆâÍÆ¤äÉ½¸½¤òÊÑ¹¹¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
µ»öºîÀ®: hoi
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë