³ÚÅ·¤Ï·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¾¡Íø¡¡Âë¤ÏÌøÅÄÍª´ô¤ËÅ¬»þÂÇ¡Ä¥Ñ¤Î2·³·ë²Ì
À¾Éð¤Ï¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ë6-1¤Ç¾¡Íø
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼çºÅ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¸ø¼°Àï¤Ï19Æü¡¢3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿¹ÎÓ¤É¤ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î³ÚÅ·-¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ï¡¢7-6¤Ç³ÚÅ·¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤ÏÀèÈ¯¡¦¸Å²ì¹¯À¿Åê¼ê¤¬5²ó6¼ºÅÀ¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤Î¾®Â¹ÎµÆóÅê¼ê¡¢µÜ¿¹ÃÒ»ÖÅê¼ê¡¢¼ÆÅÄÂçÃÏÅê¼ê¡¢ÆüáÄÄ¾´îÅê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤ò¸«¤»¡¢È¿·â¤Îµ¡¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï3-6¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢ÂåÂÇ¤Î°ËÆ£Íµµ¨ÌéÆâÌî¼ê¤¬2¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Á1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢Ê¿ÎÉÎµºÈÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¡£ºÇ¸å¤ÏÆþ¹¾Âç¼ùÆâÌî¼ê¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢·àÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡CAR3219¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤ÏÀ¾Éð¤¬6-1¤Ç¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¿ù»³ô£´õÅê¼ê¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨4¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÂÇÀþ¤âÌîÂ¼Âç¼ùÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤ÇÃå¼Â¤Ë²ÃÅÀ¤·¡¢·×9°ÂÂÇ6ÆÀÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·×6ÅðÎÝ¤Èµ¡Æ°ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¹¶·â¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯-ºå¿ÀÀï¤Ï¡¢10-0¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬°µ¾¡¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥ÊÅê¼ê¤¬1²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇÀþ¤¬2²ó¤Ë°ìµó9ÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£¥¸¡¼¥¿¡¼¡¦¥À¥¦¥ó¥ºÆâÌî¼ê¤Î4¹æ¥½¥í¤«¤é¡¢×¢À¥Î´ÂÀÆâÌî¼ê¡¢ÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡¢ÀµÌÚÃÒÌé³°Ìî¼ê¡¢ÅÏîµÎ¦Êá¼ê¡¢°æ¾åÊþÌéÆâÌî¼ê¤é¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥¹¥Ê¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤¿ÅìÉÍµðÅê¼ê¤¬6²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢4Åê¼ê¤Î·ÑÅê¤Çºå¿ÀÂÇÀþ¤ò´°Éõ¡£°æ¾å¤Ï5¹æ¥½¥í¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
