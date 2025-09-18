51号ソロを放ち、4打数1安打1打点

【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、8回に2試合連続となる51号ソロを放つなど4打数1安打1打点で打率.282とした。チームは連敗を2で止め、2位パドレスも勝利し、地区優勝へのマジックナンバーは「8」となった。

第1打席は二ゴロ、第2打席は左直、第3打席は見逃し三振と結果が出なかったが、第4打席に快音が響いた。8回無死、ルサルドの6球目スライダーを捉えると、打席で打球を見届けた後、一塁に向かって進む確信弾に。リーグトップのシュワーバーの目の前で2本差に迫った。今季最長を更新する22試合連続出塁となった。

チームは2回にフリーマンの21号ソロで先制し、ロートベットの中前適時打で追加点を挙げた。さらには4回にもE・ヘルナンデスの適時打で3点差に広げ、大谷の51号が終盤のダメ押し点となった。先発のスネルは7回12奪三振、無失点の力投を見せた。最後はこのところ救援失敗が目立っていたスコットが走者を背負うも、無失点で締めた。

ナ・リーグ東地区首位を独走するフィリーズとの直接対決3戦目。ここまで2連敗と嫌な流れだったが、ポストシーズンでも対戦する可能性がある相手に対し1勝2敗とした。残り10試合で地区優勝に向けて再び勢いを取り戻す勝利となり、18日（同19日）からは本拠地でジャイアンツとの4連戦を迎える。（Full-Count編集部）