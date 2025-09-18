¶¯ÎÏJ½õ¤Ã¿Í¤Ï¤É¤¦»ß¤á¤ë¡©¡¡¶Ã°Û¤Î5Àï8È¯¡ÄÂåÉ½OB¤¬»ýÏÀ¡Ö¤¦¤Þ¤¯»È¤ï¤»¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤âÉ¬Í×¡×
¡ÚÀìÌç²È¤ÎÌÜ¡Ã¹âÇëÍÎ¼¡Ïº¡Û¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï¥ê¡¼¥°Àï5»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï9·î12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J1¥ê¡¼¥°Âè29Àá¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÈÂÐÀï¤·1-1¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇµþÅÔFW¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï¥ê¡¼¥°Àï5»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ëµ®½Å¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½MF¹âÇëÍÎ¼¡Ïº»á¤¬¡Ö·èÄêÎÏ¹â¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¡¡¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï8·î10Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¤Ç1¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤Ç¤â1¥´¡¼¥ë¡¢¤µ¤é¤ËFCÅìµþÀï¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡¢Á°Àá¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³Àï¤Ç2¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¹ÅçÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¹Åç¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢0-1¤Î¸åÈ¾43Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éFW¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¼õ¤±¤¿¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬¡¢±Ô¤¤È¿Å¾¤«¤éº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤5»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î»î¹ç¡¢¹Åç¤¬¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç´°àú¤ËÈà¤ò¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤º¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ç¤â1È¯¤¢¤ë¤Î¤¬¤³¤ÎÁª¼ê¤ÎÆÃÄ§¡£²Æ¾ì¤Ç¸åÈ¾¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶õ¤¤¤Æ¡¢Èà¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·èÄêÎÏ¹â¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö±öÃ«Áª¼ê¤¬ºÇ¸å¤·¤Ã¤«¤êÂÎ´ó¤»¤Æ¥³¡¼¥¹Â½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¸Ô¤òÄÌ¤µ¤ì¤Æ¼ºÅÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¢¤ë¤·µÕ¥µ¥¤¥É¤Î¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤âÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÂ¤ò½Ð¤·¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¤½¤³¤Î¸Ô²¼¤òÁÀ¤¦¡¢¤½¤ÎºÙ¤«¤¤¶î¤±°ú¤¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²û¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡×¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥×¥ì¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÎÎ¾¼Ô¶î¤±°ú¤¤Ç¡¢¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡µÕ¤Ë¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥¨¥ê¥¢¥¹¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«Ê¹¤¯¤È¡¢¡ÖÂÎ¤¬¶¯¤¤¤Î¤È¡¢ÏÓ¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤ÆÂ¤ò¿¶¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃÖ¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ¥¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡£DF¤ÏÏÓ¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¤Ê¤«¤Ê¤«ºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í´ó¤»¤¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢1»î¹ç¤Ë1²ó2²ó¤ÏÀäÂÐ¤³¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤Þ¤¯ÏÓ¤ò»È¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤Î¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤â¤Ã¤ÈÏÓ¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¤Ç¤â¤½¤³¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤Î¤«¡£ÏÓ¤Ç¤°¤Ã¤È²¡¤µ¤ì¤ë¤ÈÎ¥¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤ËÏÓ¤ò»È¤ï¤»¤Ê¤¤¤Ç¤½¤Îµ÷Î¥¤ò¤°¤Ã¤È¤â¤¦1¸ÄµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£µ»½Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê¤ÎÏÓ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤ÄÏ¤à¤È¤«¤Ç¡¢ÏÓ¤ò¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯»È¤ï¤»¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤âÉ¬Í×¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÐºö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤«¤é²ÃÆþ¤·ÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¡¢º£²Æ¤â¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¡£ÆüËÜ¤Î²Æ¾ì¤Ë¶¯¤¤¶Ã°ÛÅª¤ÊJ½õ¤Ã¿Í¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö½é¤ÎJÀ©ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£ ¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë