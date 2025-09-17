今月（9月）6日夜、千葉市の道路を横断中の63歳の男性をバイクではねて死亡させたとして、運転していた17歳の少年ら2人が逮捕されました。2人からは基準値を超えるアルコールが検出されていました。

危険運転致死の疑いで逮捕されたのは、千葉県四街道市の建設作業員の17歳の少年です。

少年は今月6日の午後11時前、千葉市中央区の市道で酒に酔った状態でバイクを運転していた際、道路を横断していた近くに住む山田功司さん（63）をはねて死亡させた疑いがもたれています。

また、少年が酒に酔った状態のまま運転していることを知りながら後ろに乗っていたとして、千葉市稲毛区の17歳の男子高校生も道路交通法違反の疑いで逮捕されました。

警察によりますと、2人は友人で、千葉駅近くの居酒屋で飲酒した後、少年が男子高校生の家に送る途中に事故を起こしたということで、現場で2人の呼気からは基準値を超えるアルコールが検出されたということです。

取り調べに対し少年は「飲んでテンションが高くなっていた」と容疑を認め、男子高校生は「乗せてくれとは言っていない」と容疑を一部否認しています。

警察は事故の詳しいいきさつを調べています。