ÌëÃæ¤Î0»þ¤ò²ó¤Ã¤¿¤³¤í¡¢Ï²¼¤ËËå¤µ¤ó¤ÎÈáÌÄ¤¬¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¿µª¤µ¤ó¤ÎËå¤µ¤ó¤Ï±óÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤Î½µËö¡¢Éã¤ÎÄê´ü¸¡¿Ç¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¼Â²È¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤¢¤ÎÆü¡¢Ëå¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é...º£»×¤¨¤Ð¤½¤ì¤¬´ñÀ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛµÁÊì¤Î¡Ö²ð¸î¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×È¯¸À¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¤¬¡¢µÁÉã¤Î°ì¸À¤Çµß¤ï¤ì¤¿
¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¡ªµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤È¡ª¡×
Í×²ð¸î2¤ÎÉã¡¦°ìÏº¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤òºßÂð¤Ç²ð¸î¤·¤Æ¤¤¿Ä¹½÷¤Î¿¿µª¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬¡¢¥È¥¤¥ì¤ÇÅÝ¤ì¤Æ°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£5Ç¯´Ö¡¢ËèÆü·ç¤«¤µ¤ºÉã¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¿¿µª¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÆü¤âÍ¼¿©¸å¤ËÉã¤ÎÌô¤ò°û¤Þ¤»¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Î²ð½õ¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¥È¥¤¥ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
µßµÞÂâ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¿¿µª¤µ¤ó¤ÏÇ¾½Ð·ì¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¤«·î¤ÏÆþ±¡¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â²ð¸î¤Î"¥Ï¥ó¥É¥ë"¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬ÆÍÁ³¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Éã¤Ï¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¼«Âð¤Ç"Ìµ¿Í±¿Å¾"¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Ëå¤µ¤ó¤ÏÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½µËö¤À¤±¤ÎÂÚºß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿¿µª¤µ¤ó¤ÎÆþ±¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤Ë¼«Âð¤ËÌá¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö»Ð¤¬¤¤¤Ê¤¤²È¤Ç¡¢Éã¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤...¤Ç¤â»ä¤â²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¡×¡£Ëå¤µ¤ó¤Î¿´¤Ï°ú¤Îö¤«¤ì¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
²ð¸î¼Ô¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤ë72»þ´Ö
¤³¤³¤«¤é¤Î72»þ´Ö¤Ï¡¢ºßÂð²ð¸î¤Ç¤Ï¤è¤¯¡È¾¡Éé¤Î3Æü´Ö¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ºÒ³²»þ¤Î¡Ö72»þ´Ö¤ÎÊÉ¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í´Ö¤¬¿å¤Ê¤·¤ÇÀ¸Â¸¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤¬Ìó3Æü´Ö¡Ê72»þ´Ö¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢Æó¼¡ÅªÍ×°ø¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÀ¸Â¸Î¨¤¬µÞ·ã¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿µª¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î72»þ´Ö¤ÎµÏ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦ºÇ½é¤Î12»þ´Ö¤ÇÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¶¦Í
¤Þ¤ººÇ½é¤Î12»þ´Ö¤Çµ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÉþÌô¾ðÊó¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èó¾ï»öÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£°ìÏº¤µ¤ó¤ÎÌô¤ÎÌ¾Á°¤ÈÎÌ¤ò¿¿µª¤µ¤ó°Ê³°¤ÎÃ¯¤âÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£Ëå¤µ¤ó¤¬¤ªÌô¼êÄ¢¤òÃµ¤·½Ð¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¤È»×¤¦¤È¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤â¤·¤â¥«¡¼¥É¡Ê¶ÛµÞ»þ¾ðÊó¶¦Í¥«¡¼¥É¡Ë¡×¤Î³èÍÑ¤Ç¤¹¡£²ð¸îÊÝ¸±¾Ú¤ä¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¡¢ÉþÌô¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤ò°ìËç¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ê¤ÉÌÜ¤ËÉÕ¤¯¾ì½ê¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¡¢µßµÞÂâ¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿¿¤ÃÀè¤ËÎäÂ¢¸Ë¼þ¤ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëµßµÞÂâ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»æ°ìËç¤Ç¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯²ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¦¼¡¤Î24»þ´Ö¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤À©ÅÙ
ÍâÄ«¡¢Ëå¤µ¤ó¤Ï¿¦¾ì¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢²ÈÂ²¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ç...¡×¡£¼¡¤Î24»þ´Ö¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£±óÊý¤Ë½»¤àËå¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½õ¤±¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¹¬¤¤Íý²ò¤Î¤¢¤ë¾å»Ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤ÇµÙ¤à¤Î¤«¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤¬¡Ö²ð¸îµÙ¶ÈµëÉÕ¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¸ÛÍÑÊÝ¸±²ÃÆþ¼Ô¤Ê¤é¡¢ºÇÄ¹93Æü´Ö¡¢µëÍ¿¤Î67¡óÁêÅö¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤Þ¤º¸ýÆ¬¤Ç"µÙ¤ß¤¿¤¤"¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤Ë½ñÎà¤ò¤½¤í¤¨¤ë·Á¤Ç¤âÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£½éÆ°¤Ç¹²¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¼êÂ³¤¤Ë¤Þ¤Çµ¤¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç"¼ýÆþ¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â"¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¤¤¯¤Ö¤óÏÂ¤é¤®¤Þ¤¹¡£
¢¦72»þ´Ö¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤Àè¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï
°ìÈÖ¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤Àè¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£
3ÆüÌÜ¤ÎÄ«¡¢Ëå¤µ¤ó¤ÏÀäË¾Åª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤É¤³¤âËþ¾²¤Ç...¡×¤È¤¤¤¦ÊÖÅú¤Ð¤«¤ê¡£Éã¤ò°ì¿Í¤Ë¤·¤Æ¼«Âð¤Ëµ¢¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢Ëå¤µ¤ó¤ÏÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¡Ö¶ÛµÞ¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢²ð¸î¼Ô¤¬µÞÉÂ¤ä»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÍ¥ÀèÅª¤Ë¶õ¤¥Ù¥Ã¥É¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼êÂ³¤¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤ÏÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿"¥×¥í"¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤ËÏ¢ÍíÌÖ¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¿¿µª¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢·ë¶É¥Ù¥Ã¥É¤¬¶õ¤¯¤Þ¤ÇÈ¾Æü°Ê¾åÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶ÛµÞ»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤ë¡ÖµÕ»»¤ÎÈ÷¤¨¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿¿µª¤µ¤ó¤ÏÆþ±¡¤«¤é1½µ´Ö¤Û¤É¤Ç°Õ¼±¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢²ÈÂ²¤Ï¤½¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¡ÈµÕ»»¤ÎÈ÷¤¨¡É¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Ëå¤µ¤ó¤¬¥±¥¢¥Þ¥Í¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¡Ö¤â¤·¤â¥«¡¼¥É¡×¤òºÇ¿·ÈÇ¤Ë¹¹¿·¤·¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ËÅ½¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î²ð¸î»ÜÀß¥ê¥¹¥È¤ÈÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò½ñ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤â²£¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Äï¤µ¤ó¤Ï²ñ¼Ò¤Î¿Í»ö¤Ë¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï²ð¸îµÙ¶È¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀµ¼°¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤¬¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉã¤ò²ð¸î¤·¡¢¤É¤³¤Ë¥Ø¥ë¥×¤òÍê¤à¤«¤¬ÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²Æ±»Î¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤â¤À¤¤¤Ö¸º¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£¤¹¤°¤Ç¤¤ë¶ÛµÞ»þ¤ÎÈ÷¤¨
¡Ö¤â¤·¡¢²ð¸î¼Ô¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤é¡©¡×¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢½àÈ÷¤Ï¤Û¤ÜÈ¾Ê¬½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥á¥â¤«¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì¤Ä¤Ë¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¶ÛµÞ»þ¤ÎÉéÃ´¤Ï¤°¤ó¤È·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿È¶á¤ËÍ×²ð¸î¤Î²ÈÂ²¤¬¤¤¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤Ï¤Þ¤À¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤«ÆÍÁ³¤³¤¦¤·¤¿¾ìÌÌ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
