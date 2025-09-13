ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤Ï¡Ö·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡16Æü¤«¤é¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ÇÀèÈ¯¤Î²ÄÇ½À
¡ÚMLB¡Û¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤òÁ°¤ËÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö·îÍËÆü¤«²ÐÍËÆü¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤·¤¿5Æü¡ÊÆ±6Æü¡Ë¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç4²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¡£¡È¶ÛµÞÅÐÈÄ¡É¤ÎÃæ¤Ç¡¢µå¿ô¤Ï70µå¤Ç3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼¡²óÅÐÈÄ¤Ï15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤«16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ÇÅÐÈÄÍ½Äê¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤òÁê¼ê¤Ë¡¢²÷Åê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë