ロバーツ監督が説明

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は10日（日本時間11日）、本拠地でのロッキーズ戦前に会見を行った。大谷翔平投手の次回登板日については15日（同16日）からのフィリーズ3連戦中になる見込みだと明かした。

チームは13日（同14日）から敵地でジャイアンツとの3連戦を戦う。ロバーツ監督は大谷の次回登板について「ベイ（サンフランシスコ）では投げない。本拠地に戻ってフィリーズと対戦する時に投げさせたいと思っている」と話した。

大谷は前回4日（同5日）のパイレーツ戦登板を体調不良のために回避。その後は7日（同8日）の登板が予定されていたが、5日（同6日）のオリオールズ戦で急きょ先発していた。指揮官は次回登板までの間隔を空けることについて、「彼は体調不良だったから、登板を延期している。そして、前回登板のこともあるから、少しだけ余分に休養を与えたかった」と説明した。

ナ・リーグ東地区でぶっちぎりの首位を走るフィリーズとのカードは、15日（同16日）から17日（同18日）まで。大谷は中9日以上で今季13度目のマウンドにあがることになる。フィリーズには大谷が本塁打王を争うシュワーバーや、元MVPのハーパーら強打者が揃っている。（Full-Count編集部）