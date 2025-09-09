美女を虜にした“日本の料理” 「妖精」の愛称で親しまれる台湾人気チアの素顔
「Rakuten Girls」孟潔さんに一問一答
華やかな応援パフォーマンスで、日本ファンの注目も年々増している台湾プロ野球6球団で活躍するチアリーダー。パ・リーグインサイトでは、台湾プロ野球チアの先駆けでもある「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施した。
今回紹介するのは、活動7年目の背番号15・孟潔（モンジェ）さん。2月15日生まれ、158センチ。趣味はおいしいものを食べることと歌うこと。台湾プロ野球6球団の選抜チアで構成された台湾代表応援チアチームに選出された実績を持つ人気メンバーの一人。「Rakuten Girls」加入前、モデルとして活動していた頃から台湾では注目を集める存在だったという。現在はタレントとしてさまざまなメディアに出演するなど、活躍の場を広げている。
◯自分の性格を一言で表すと？
「時間をかけて仲良くなるタイプ」
◯得意なことは？
「歌、麻雀」
◯苦手なことは？
「MC、算数」
◯「〇〇」が大好き！
「犬、旅行が大好き！」
◯リラックスしたいときには何をする？
「マッサージ」
◯苦手な食べものは？
「チョコレートケーキ」
◯生まれ変わったら何になりたい？
「美少女」
メンバーからは「仙女（妖精）」と呼ばれる7年目チア
◯携帯の待受画像は？
「テーマパークに行ったときの写真」
◯つい買ってしまうものは？
「食べるもの」
◯いつも持ち歩いているものは？
「携帯電話」
◯Rakuten Girlsのメンバーからなんて呼ばれてる？
「仙女（妖精）」
◯日本で印象に残っていることは？
「すき焼き」
◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！
「シングルをリリースしたい！」
◯最後に日本のファンへ一言！
「日本のファンの皆さん、アドバイスをお願いします！」（「パ・リーグ インサイト」編集部）
（記事提供：パ・リーグ インサイト）