8回まで無安打リレー、終盤に逆転勝利

【MLB】ドジャース 3ー1 ロッキーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）

ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地でのロッキーズ戦に3-1で勝利し、2連勝となった。デーブ・ロバーツ監督は試合後に「グラスノーはファンタスティックだった」と7回無安打の力投を見せた右腕を称えた。

先発のグラスノーは2回に犠飛で1点を許したが、7回まで無安打11奪三振の好投を披露。7月に復帰後は好投も9戦未勝利だったが、3月以来となる勝ち星（2勝目）がついた。

中盤まで打線の援護がない中での投球だった。ロバーツ監督は「確かにリズムに乗っていったと思う。序盤はリズムには乗っていなかったが、4回以降は素晴らしかった。カーブが本当に素晴らしかったし、直球もよかった」と、その力投をねぎらった。

前回登板予定だった5日（同6日）には背中の張りで登板を回避するアクシデントも。ロバーツ監督は「球数が増えていって、背中の張りの状況も前にあった。あの時点で下げるのは私にとって簡単だった、彼は試合を通じてファンタスティックだった。見ていて素晴らしかった」と、盤石の投球を称えた。

8回に継投したトライネンも無安打に封じる好投。9回のマウンドに上がったスコットは先頭に左二塁打を許すも、後続を断った。

6日（同7日）のロッキーズ戦では、2人でアウト1つも取れず、9回2死まで無安打だった山本の勝ちを消したが、崩れずに役割を果たした。2人ついてロバーツ監督は「ブレイク（トライネン）はいい仕事をした。タナー（スコット）が許した二塁打についても、ゾーンをわずかに下に外れる球を相手選手がうまく打った。彼らが2回を無失点に抑えてくれてよかった。何よりもまず、チームが勝てたことが素晴らしい」と評価した。

打線は6回にフリーマンの適時二塁打で同点に。7回には大谷が弾丸ライナーの二塁打で好機を広げ、ベッツが中前へ勝ち越しとなる2点適時打を放った。（Full-Count編集部）